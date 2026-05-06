Η νέα βεντέτα της Κρήτης: Συνελήφθη και η σύζυγος του 54χρονου για συνέργεια στη δολοφονία του 21χρονου

06 Μάι. 2026 7:42
Στην Κρήτη η κοινωνία παραμένει σε κατάσταση σοκ από την πρωτοφανή πράξη αντεκδίκησης που εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Τρίτης (05.05.2026) στην περιοχή της Αμμουδάρας στο Ηράκλειο, όταν ένας 54χρονος άνδρας δολοφόνησε έναν 21χρονο, θεωρώντας τον υπεύθυνο για τον θάνατο του γιου του σε τροχαίο δυστύχημα πριν από τρία χρόνια.

Η αιματηρή επίθεση σημειώθηκε έξω από μίνι μάρκετ στην Αμμουδάρα Ηρακλείου στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου. Πληροφορίες του cretalive.gr αναφέρουν ότι στο Αστυνομικό Μέγαρο οδηγήθηκε και η σύζυγος του καθώς συνελήφθη για συνέργεια επειδή βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο όταν εκείνος εκτέλεσε τον 21χρονο στην Κρήτη.

Ο 54χρονος δράστης αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα (06.05.2026) ενώπιον του εισαγγελέα, όπου θα ασκήσει βαρύτατες κατηγορίες και ποινική δίωξη.

Η αιτία που όπλισε το χέρι του 54χρονου ήταν ένα τροχαίο δυστύχημα στο οποίο πριν τρία χρόνια είχε χάσει τη ζωή του ο γιος του, ενώ το αυτοκίνητο οδηγούσε ο 21χρονος. Ο γιος του πέθανε στις 8 Νοεμβρίου του 2023 στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου μετά από μάχη 19 ημερών.

Από τότε, ο πατέρας φέρεται να έφερε το βάρος της απώλειας και να αναζητούσε τη δική του «δικαιοσύνη», σε μια υπόθεση που παραπέμπει σε άτυπη βεντέτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε προσπαθήσει και άλλες φορές να το κάνει. Μάλιστα, ο 21χρονος Νικήτας φοβόταν για την ζωή του. Ήξερε τις προθέσεις του 54χρονου. Δεν ήταν λίγες οι φορές, που η οικογένειά του του έλεγε να φύγει από την Κρήτη. Αλλά εκείνος δεν το έπραξε ποτέ. Τρία χρόνια μετά, ο 54χρονος εκτέλεσε τον 21χρονο.

Όπως είχε καταθέσει στην αστυνομία η αδερφή του θύματος, ο πατέρας του 17χρονου βρισκόταν πίσω από την απόπειρα δολοφονίας του 21χρονου, τις τελευταίες ημέρες του 2024. Ο 21χρονος επέστρεφε στο σπίτι του στο Γάζι τα ξημερώματα, κατήγγειλε ότι δέχθηκε αιφνιδιαστικό χτύπημα στα πόδια με ξύλο. Μάλιστα, υποστήριξε ότι δεν είχε δει τον δράστη, ενώ τον καταδίωξε με κοντάρι και τελικά τον ακινητοποίησε.

Σύμφωνα με την αδελφή του θύματος, πίσω από την επίθεση ήταν ο 54χρονος, ο οποίος έβγαλε πιστόλι και πυροβόλησε μία φορά, άγνωστο προς ποια κατεύθυνση.

Πριν τους πυροβολισμούς προηγήθηκε τροχαίο, με τον 54χρονο να εμβολίζει έξω από νηπιαγωγείο στην Αμμουδάρα τον Νικήτα με το αυτοκίνητο του. Εκείνος, βγήκε από το αυτοκίνητο, προσπάθησε να απομακρυνθεί πεζός από το σημείο και επιχείρησε να μπει σε ένα ξενοδοχείο, όμως ο 54χρονος τον πυροβόλησε τουλάχιστον 4-5 φορές. Σύμφωνα με τους γιατρούς στα ΤΕΠ, τα τραύματα του θύματος δεν ήταν μόνο από τους πυροβολισμούς, αλλά και από τα χτυπήματα μέσα στο αυτοκίνητο από τον εμβολισμό που δέχθηκε το όχημα από την δράστη.

Επέστρεψε σπίτι τη σύζυγό του και στη συνέχεια παραδόθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου, ενώ παρέδωσε και το όπλο.

