Αίγιο: 15χρονος έκλεψε μηχανή και κυκλοφορούσε ανενόχλητος – Συνελήφθη μαζί με τη μητέρα του

Απρόσμενη τροπή πήρε ένας τυπικός έλεγχος στο Αίγιο, όταν αστυνομικοί εντόπισαν 15χρονο να οδηγεί κλεμμένη μοτοσικλέτα. Η μητέρα του συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

16 Οκτ. 2025 11:49
Pelop News

Στο Αίγιο συνελήφθη το απόγευμα της Τετάρτης ένας 15χρονος, έπειτα από αστυνομικό έλεγχο που αποκάλυψε ότι οδηγούσε μοτοσικλέτα η οποία είχε δηλωθεί ως κλεμμένη.

Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, οι οποίοι διαπίστωσαν κατά τον έλεγχο πως το δίκυκλο είχε αφαιρεθεί πρόσφατα από ιδιοκτήτη της περιοχής.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί προχώρησαν και στη σύλληψη της μητέρας του ανήλικου, κατηγορούμενης για παραμέληση εποπτείας, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.
