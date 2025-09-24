Αίγιο: Άνδρας «άνοιξε» αυτοκίνητο για να κλέψει 12 ευρώ!

Συνελήφθη το πρωί της Τρίτης στο Αίγιο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, ένας ημεδαπός άνδρας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο δράστης παραβίασε σταθμευμένο αυτοκίνητο και αφαίρεσε το ποσό των 12,3 ευρώ σε κέρματα, προκαλώντας παράλληλα φθορές στο όχημα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



