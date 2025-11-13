Αίγιο: Ανήλικοι διέρρηξαν παντοπωλείο, αφαίρεσαν 600 ευρώ και 50 πακέτα τσιγάρα!

Δυστυχώς είχαμε ένα ακόμη περιστατικό ανήλικης παραβατικότητας, αυτή τη φορά σε περιοχή του Αιγίου. Εκεί τέσσερις ανήλικοι —τρεις 17χρονοι και ένας 16χρονος διέρραξαν παντοπωλείο!

Μάλιστα η αστυνομία συνέλαβε τους δύο, ενός 16χρονου και ενός 17χρονου, ενώ αναζητά τους δύο συνεργούς τους. Όμως συνελήφθησαν και οι γονείς των δύο πρώτων για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Οι ανήλικοι δράστες σήμερα(13/11/2025) τα ξημερώματα διέρρηξαν το παντοπωλείο κλέβοντας600 ευρώ και 50 πακέτα τσιγάρα,. ενώ μία ημέρα νωρίτερα αποπειράθηκαν ανεπιτυχώς να διαρρήξουν το ίδιο κατάστημα τη σύλληψή τους, στην κατοχή των ανηλίκων βρέθηκαν πακέτα τσιγάρων και δύο κουκούλες προσώπου.

Όταν συνελήφθησαν σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αιγίου για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών από κοινού, τετελεσμένες και σε απόπειρα, ενώ αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα όπως άλλωστε προβλέπεται για τέτοιες περιπτώσεις.

