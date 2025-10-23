Αίγιο: Ανήλικος ξυλοκόπησε άνδρα – Δικογραφία και για τη μητέρα του για παραμέληση

Ένα βίαιο περιστατικό αναστάτωσε χθες το βράδυ το Αίγιο, όταν ένας 16χρονος επιτέθηκε σε ενήλικο άνδρα, χτυπώντας τον με τα χέρια στο πρόσωπο και προκαλώντας του σωματικές βλάβες.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Αιγιαλείας προχώρησαν στη σύλληψη του ανήλικου, ενώ σε βάρος της μητέρας του σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας.

Η προανάκριση συνεχίζεται για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες της επίθεσης.

