Αίγιο – «Απόλλων»: Συνεχίζει το «Avatar: The Way of Water», «έρχεται» η «Άγρια Νύχτα»

Με την γιορτινή κωμωδία δράσης «Άγρια Νύχτα» και την πολυαναμενόμενη συνέχεια του «Avatar» (προβάλλεται για δεύτερη εβδομάδα), μιας από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες όλων των εποχών, συνεχίζεται το πρόγραμμα προβολών στον δημοτικό κινηματογράφο «Απόλλωνα»!

Πρόγραμμα προβολών

Από την Πέμπτη 22 έως και το Σάββατο 24 Δεκεμβρίου

18:00: Avatar: The Way of Water

21:30: Άγρια Νύχτα

Την Κυριακή 25 Δεκεμβρίου, ανήμερα των Χριστουγέννων,

ο κινηματογράφος θα παραμείνει κλειστός.

Από την Δευτέρα 26 έως και την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου

18:00: Avatar: The Way of Water

21:30: Άγρια Νύχτα

Γενική Είσοδος: 5 ευρώ

Avatar: The Way of Water

Ο Jake Sully (Sam Worthington) και η Neytiri (Zoe Saldana) κάνουν τα πάντα για να κρατήσουν την οικογένειά τους ενωμένη. Όταν αναγκάζονται να εγκαταλείψουν το σπίτι τους, ταξιδεύουν μέχρι τα πέρατα του πλανήτη Πανδώρα για να βρουν καταφύγιο στα μέρη της φυλής των Metkayina, που ζει αρμονικά με τον ωκεανό. Εκεί, η οικογένεια των Sully πρέπει να εξοικειωθεί με τον επικίνδυνο ωκεανό και να κερδίσει την αποδοχή της νέας κοινότητας.

Σκηνοθεσία: Τζέιμς Κάμερον.

Πρωταγωνιστούν: Ζόι Σαλντάνα, Σαμ Γουόρθινγκτον, Σιγκούρνι Γουίβερ, Κέιτ Γουίνσλετ, Στίβεν Λανγκ.

Διάρκεια: 192 λεπτά.

Άγρια Νύχτα

Μια ομάδα μισθοφόρων εισβάλλει την παραμονή των Χριστουγέννων σε μια έπαυλη μιας πλούσιας οικογένειας, παίρνοντας όλους όσους βρίσκονται μέσα για ομήρους. Ωστόσο δεν είναι προετοιμασμένοι για έναν μαχητή-έκπληξη: ο Άγιος Βασίλης τυγχάνει να βρίσκεται στη γειτονιά και πολύ σύντομα θα δείξει στους κακοποιούς ότι δεν είναι και τόσο άγιος.

Σκηνοθεσία: Τόμι Γουερκόλα.

Πρωταγωνιστούν: Ντέιβιντ Χάρμπορ, Μπέβερλι Ντ’Αντζελο, Τζον Λεγκουιζάμο.

Διάρκεια: 101 λεπτά.