Αίγιο: Μπήκε σε χωράφι και έκλεψε εξοπλισμό – Τον έπιασε η Αστυνομία και του κατέσχεσε το όχημα

Στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα προχώρησαν το απόγευμα της Κυριακής αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, στο Αίγιο, για υπόθεση κλοπής αγροτικού εξοπλισμού.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες των Αρχών, ο συλληφθείς φέρεται να αφαίρεσε από αγροτεμάχιο ηλικιωμένου άνδρα μία μεταλλική ανέμη, η αξία της οποίας εκτιμάται στα 300 ευρώ. Ο δράστης, όπως προέκυψε από την έρευνα, φόρτωσε το αντικείμενο σε ιδιωτικής χρήσεως φορτηγό αυτοκίνητο και αποχώρησε από το σημείο.

Ωστόσο, η κινητοποίηση της Αστυνομίας ήταν άμεση, με αποτέλεσμα τον εντοπισμό του οχήματος που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά του κλοπιμαίου. Το φορτηγό κατασχέθηκε ως μέσο τέλεσης της αξιόποινης πράξης, ενώ ο άνδρας συνελήφθη και οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές.

Η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη από τις αστυνομικές υπηρεσίες, προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο συλληφθείς εμπλέκεται και σε άλλες παρόμοιες πράξεις στην ευρύτερη περιοχή.

Το περιστατικό έρχεται να αναδείξει για ακόμη μία φορά το ζήτημα των κλοπών σε αγροτικές περιοχές, με τις Αρχές να εντείνουν τους ελέγχους και τις περιπολίες, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου καταγράφεται αυξημένη παραβατικότητα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



