Αίγιο: «Μπλόκο» της αστυνομίας αποκάλυψε φορτίο-μαμούθ με πάνω από 32 κιλά κάνναβης

Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού άνδρα προχώρησαν το βράδυ της Κυριακής αστυνομικοί σε περιοχή του Αίγιο, για υπόθεση διακίνησης και κατοχής ναρκωτικών ουσιών.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, σε συνεργασία με την ΟΠΚΕ Αιγιαλείας, οι οποίοι εντόπισαν τον κατηγορούμενο να κινείται με όχημα και τον σταμάτησαν για έλεγχο.

Κατά την έρευνα στο αυτοκίνητο, εντοπίστηκαν στο χώρο αποσκευών και στο εσωτερικό του συνολικά 32 κιλά και 284 γραμμάρια κάνναβης, τα οποία ήταν διαμοιρασμένα σε έξι συσκευασίες. Επιπλέον, κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 349 ευρώ, κινητά τηλέφωνα, καθώς και μία ηλεκτρονική συσκευή πομποδέκτη διοδίων.

Ειδικότερα στην ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρονται τα εξής:

Συνελήφθη, χθες το βράδυ, σε περιοχή του Αιγίου, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας και της ΟΠΚΕ Αιγιαλείας, ένας αλλοδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών.

Ειδικότερα, χθες το βράδυ, σε περιοχή του Αιγίου, οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας εντόπισαν τον κατηγορούμενο να κινείται με αυτοκίνητο και τον ακινητοποίησαν για έλεγχο, κατά τον οποίο βρήκαν και κατέσχεσαν στο χώρο αποσκευών καθώς και στο όχημα:

• -32- κιλά και -284- γραμμάρια κάνναβης, διαμοιρασμένα σε έξι συσκευασίες

• -349- ευρώ

• Κινητά τηλέφωνα και

• -1- ηλεκτρονική συσκευή πομποδέκτη διοδίων.

Το παράνομο περιουσιακό όφελος που θα αποκόμιζε ο κατηγορούμενος από την διακίνηση των ναρκωτικών (πώληση ανά γραμμάριο) κυμαίνεται από -484.260- ευρώ έως και -968.520- ευρώ.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας / Παράλληλη έδρα Αιγίου, ενώ κατασχέθηκε το όχημα ως μέσο μεταφοράς των ναρκωτικών ουσιών.

Την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας.

