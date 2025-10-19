Αίγιο: Χειροπέδες σε άνδρα για κλοπή αξίας 40.000 ευρώ-Τι βρέθηκε σπίτι του

Κοσμήματα, εργαλεία, ενδύματα και υποδήματα, συνολικής αξίας 40.000 ευρώ βρήκαν στην έρευνα τους οι αστυνομικοί

Αίγιο: Χειροπέδες σε άνδρα για κλοπή αξίας 40.000 ευρώ-Τι βρέθηκε σπίτι του
19 Οκτ. 2025 10:52
Pelop News

Μια ακόμα επιτυχία των στελεχών της  Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, οι οποίοι συνέλαβαν ένα άνδρα ο οποίος είχε διαπράξει κλοπές η αξία των οποία ξεπερνούσε τις 40.000 ευρώ.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει: Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στο Αίγιο, από αστυνομικούς του Τμήματος

Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, ένας ημεδαπός άνδρας, σε

βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για διακεκριμένες κλοπές, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και

περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, χθες τα ξημερώματα, στο Αίγιο, ο κατηγορούμενος διέρρηξε οικία αλλοδαπού άνδρα και αφαίρεσε από το εσωτερικό της οικίας και από αποθήκη κοσμήματα, εργαλεία, ενδύματα και υποδήματα, συνολικής αξίας 40.000 ευρώ, ενώ αποξήλωσε από τοίχο μια κάμερα ασφαλείας. Για τη διερεύνηση της κλοπής διενεργήθηκαν ενδελεχείς έρευνες από τους  αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, οι οποίοι αξιοποιώντας τα στοιχεία, που συνέλεξαν κατά  το προανακριτικό τους έργο ταυτοποίησαν τα στοιχεία του κατηγορούμενου και τον συνέλαβαν. Επιπλέον, στο πλαίσιο της αστυνομικής προανάκρισης εξιχνιάστηκε ακόμα μια κλοπή που διέπραξε ο κατηγορούμενος χθες σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, στο Αίγιο, κατά την οποία αφαίρεσε ένα πορτοφόλι, που περιείχε χρηματικό ποσό, τραπεζικές κάρτες και έγγραφα.

Σε έρευνα που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί στην οικία του συλληφθέντα βρήκαν και κατέσχεσαν :

  • Κοσμήματα (καρφίτσες, σταυρός, περιλαίμιο)
  • -6- μαχαίρια
  • Μικροποσότητα ναρκωτικής ουσίας
  • -4- ναρκωτικά δισκία
  • -1- μεταλλικό τρίφτη κάνναβης,
  • -1- μεταλλική σιδερογροθιά
  • -1- κάμερα ασφαλείας και -3- οθόνες πλοήγησης αυτοκινήτου,
  • -6- ρολόγια (αναλογικά και ηλεκτρονικό)
  • -3- φωτογραφικές μηχανές
  • -2- τραπεζικές κάρτες
  • -2- κινητά τηλέφωνα
  • -5- πορτοφόλια
  • -2- ζευγάρια κιάλια
  • -2- ζευγάρια μανικετόκουμπα
  • -3- ζευγάρια υποδήματα
  • -7- ζευγάρια γυαλιά ηλίου και μυωπίας και
  • Έγγραφα

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας/ Παράλληλη έδρα Αιγίου, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες των αστυνομικών για εμπλοκή του  κατηγορούμενου και σε άλλες περιπτώσεις αξιόποινων πράξεων».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:40 Σε καθεστώς ψηφιοποιήσης ο ΕΦΚΑ-Καταργήθηκε το 50% του χαρτιού
11:30 Ο Πούτιν ζήτησε από τον Τραμπ το Ντόνετσκ
11:20 Δύτες «ψάρεψαν» παραγάδια, «πετονιές» και πλαστικά στην παραλία της Παναγοπούλας ΦΩΤΟ
11:10 Πράγα: Κλασική και σταθερή αξία
11:00 H καθηγήτρια Ούτε Φρουθ στην «Π»: «Ειρήνη για μένα και τα παιδιά μου»
10:52 Αίγιο: Χειροπέδες σε άνδρα για κλοπή αξίας 40.000 ευρώ-Τι βρέθηκε σπίτι του
10:45 Ο Καρκίνος «χτυπά» και 20χρονές, στοιχεία για την Αχαΐα
10:35 Προϋπολογισμός 2026: Ποιοι ωφελούνται από τις φοροελαφρύνσεις
10:25 Που θα δείτε το ντέρμπι δικεφάλων ανάμεσα σε ΑΕΚ-ΠΑΟΚ
10:15 Πάνοπλός ο Παναγιάλειος για το ντέρμπι με τη Θύελλα
10:05 Ο ΑΟ Αιγιαλέων πήρε το ντέρμπι της πρεμιέρας
9:58 Φοινικούντα: Στον ανακριτή σήμερα οι δυο 22χρόνοι
9:48 Στα Ιεροσόλυμα η χειροτονία του Αρχιεπισκόπου Σινά Συμεών – Δείτε live
9:38 Πρεμιέρα με το «δεξί» για την Ολυμπιάδα, τρίποντο με Γλυφάδα
9:28 Απάντηση του Γεραπετρίτη στη Τουρκία για το πρόγραμμα safe
9:18 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
9:09 Έρχεται πενθήμερη κακοκαιρία με βροχές, στο επίκεντρο η Δυτική Ελλάδα
9:00 Σε τεντωμένο σχοινί η εκεχειρία, οι ΗΠΑ εκτιμούν ότι η Χαμάς σχεδιάζει επίθεση κατά αμάχων
22:51 Αυτός είναι ο λόγος που οι ηλικιωμένοι σκύλοι περπατούν αργά και με βαριά βήματα
22:27 Η μεγάλη κλήρωση του ΛΟΤΤΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18-19/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ