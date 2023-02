Αίγιο – Δημοτικός Κινηματογράφος «Απόλλων»: «Γυναικείες Κουβέντες» – «Τα Πνεύματα του Ινισέριν»: Ταινίες υποψήφιες για Όσκαρ στο νέο πρόγραμμα προβολών

Τις εκλεκτές ταινίες «Γυναικείες Κουβέντες» και «Τα Πνεύματα του Ινισέριν», που είναι και υποψήφιες και για Όσκαρ, περιλαμβάνει, από την Πέμπτη 2 Μαρτίου, το νέο πρόγραμμα προβολών του Δημοτικού Κινηματογράφου «Απόλλωνα». Παράλληλα για δεύτερη εβδομάδα θα συνεχίζει να προβάλλεται η ταινία «Αστερίξ & Οβελίξ: Στο Δρόμο για την Κίνα».

*H νέα ταινία της ηθοποιού και σκηνοθέτιδας Σάρα Πόλεϊ (του υπέροχου Away from her), «Γυναικείες Κουβέντες», είναι Υποψήφια για δύο Όσκαρ, στις Κατηγορίες: Καλύτερης Ταινίας και Καλύτερου Διασκευασμένου Σεναρίου (από το μυθιστόρημα του 2018 της Καναδής Μίριαμ Τέιβς που, με τη σειρά της, πήρε αφορμή από πραγματικά συμβάντα σε μια παραθρησκευτική κοινότητα στη Βολιβία).

* Ο Μάρτιν Μακ Ντόνα («Τρεις Πινακίδες Έξω από το Έμπινγκ, στο Μιζούρι», «Αποστολή στην Μπριζ») υπογράφει μια μαύρη κωμωδία, «Τα Πνεύματα του Ινισέριν», υποψήφια για εννέα Όσκαρ και τρεις Χρυσές Σφαίρες ρίχνοντας μια συγκινητική, διασκεδαστική όσο και πολυεπίπεδα διεισδυτική ματιά στην ιλαροτραγωδία της ανθρώπινης (συν)ύπαρξης, με φόντο έναν σκληρό εμφύλιο πόλεμο κι ένα μαγευτικής αγριότητας φυσικό τοπίο.

Πρόγραμμα προβολών

Την Πέμπτη 2 και την Παρασκευή 3 Μαρτίου

19:30: Γυναικείες Κουβέντες

21:30: Τα Πνεύματα του Ινισέριν

Το Σάββατο 4 και την Κυριακή 5 Μαρτίου

17:00: Αστερίξ & Οβελίξ: Στο Δρόμο για την Κίνα (μεταγλωττισμένο)

19:30: Γυναικείες Κουβέντες

21:30: Τα Πνεύματα του Ινισέριν

Από την Δευτέρα 6 έως και την Τετάρτη 8 Μαρτίου

19:30: Τα Πνεύματα του Ινισέριν

21:30: Γυναικείες Κουβέντες

Γενική είσοδος: 5 ευρώ

Γυναικείες κουβέντες

Το 2010, οι γυναίκες μιας απομονωμένης θρησκευτικής κοινότητας παλεύουν να συμβιβάσουν την πραγματικότητά τους με την πίστη τους. Παρόλο που πολλές διαφωνούν μεταξύ τους σε βασικά πράγματα, πρέπει να αποφασίσουν πώς θα μπορούσαν να προχωρήσουν μαζί, για να χτίσουν έναν καλύτερο κόσμο για τις ίδιες και τα παιδιά τους.

Σκηνοθεσία: Σάρα Πόλεϊ. Πρωταγωνιστούν: Ρούνι Μάρα, Κλερ Φόι, Τζέσι Μπάκλεϊ, Τζούντι Αϊβι. Διάρκεια: 104 λεπτά.

Τα Πνεύματα του Ινισέριν

Η μακροχρόνια φιλία ανάμεσα στον Padraic (Colin Farrell) και τον Colm (Brendan Gleeson) διαλύεται ξαφνικά όταν ο Colm αποφασίζει και βάζει απρόσμενα τέλος. Ο έκπληκτος Padraic, με τη βοήθεια της αδελφής του Siobhan (Kerry Condon) και του νεαρού Dominic (Barry Keoghan), προσπαθεί να διορθώσει τη σχέση και αρνείται να συμφιλιωθεί με την ιδέα της απόρριψης. Όμως, αυτές οι επανειλημμένες απόπειρες εντείνουν την αρνητική στάση του φίλου του. Όταν ο απεγνωσμένος πια Colm δίνει τελεσίγραφο, η κατάσταση κλιμακώνεται με επεισοδιακό τρόπο.

Σκηνοθεσία: Μάρτιν Μακ Ντόνα. Πρωταγωνιστούν: Κόλιν Φάρελ, Μπρένταν Γκλίσον, Μπάρι Κιόγκαν, Κέρι Κόντον. Διάρκεια: 114 λεπτά.

Αστερίξ & Οβελίξ: Στο Δρόμο για την Κίνα

Βρισκόμαστε στο έτος 50 π. Χ. Η αυτοκράτειρα της Κίνας μόλις φυλακίστηκε μετά από πραξικόπημα που υποκίνησε ένας προδότης πρίγκιπας. Με τη βοήθεια ενός Φοίνικα εμπόρου και του πιστού της σωματοφύλακα, η μοναχοκόρη της αυτοκράτειρας, πριγκίπισσα Σασ-Γι, καταφεύγει στη Γαλατία για να ζητήσει βοήθεια από τους δύο γενναίους πολεμιστές Αστερίξ και Οβελίξ, οι οποίοι χάρη στο μαγικό τους φίλτρο διαθέτουν υπεράνθρωπη δύναμη. Οι δύο αχώριστοι ήρωές μας, δέχονται ευχαρίστως να βοηθήσουν την πριγκίπισσα να σώσει τη μητέρα της και να ελευθερώσει τη χώρα της. Έτσι αρχίζει ένα μεγάλο ταξίδι και μια περιπέτεια στο δρόμο προς την Κίνα. Όμως ο Καίσαρας και ο ισχυρός στρατός του, διψασμένοι για μια νέα κατάκτηση, κατευθύνονται επίσης προς το Μέσο Βασίλειο.

Σκηνοθεσία: Γκιγιόμ Κανέ. Πρωταγωνιστούν: Γκιγιόμ Κανέ, Ζιλ Λελούς, Μαριόν Κοτιγιάρ, Βενσάν Κασέλ, Τζόναθαν Κοέν, Ραμζί Μπεντιά, Λεανά Σεά, Μελανί Τιερί, Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, Χοσέ Γκαρσία. Με τις φωνές των: (στα ελληνικά) Κώστα Τερζάκη, Πάρι Παρασκευάδη Πλάνετς, Αλμπέρτο Εσκενάζη, Άρτεμις Ματαφιά. Διάρκεια: 112 λεπτά.