Αίγιο: Έκλεψαν οχήματα φορτωμένα με σίδερα και πήγαν να τα πουλήσουν σε μάντρα

Στη σύλληψη δύο ανδρών προχώρησαν αστυνομικοί στο Αίγιο, καθώς φέρονται να αφαίρεσαν οχήματα φορτωμένα με μεταλλικά αντικείμενα από επιχείρηση και να προσπάθησαν στη συνέχεια να τα πουλήσουν σε εταιρεία εμπορίας παλαιών σιδήρων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο κατηγορούμενοι συνελήφθησαν χθες το μεσημέρι από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι δράστες μετέβησαν σε επιχείρηση της περιοχής και αφαίρεσαν δύο οχήματα που ήταν φορτωμένα με παλαιά σίδερα και μεταλλικά τεμάχια, μεταξύ των οποίων και λαμαρίνες.

Στη συνέχεια κατευθύνθηκαν σε εταιρεία εμπορίας παλαιών σιδήρων, ιδιοκτησίας ημεδαπής γυναίκας, όπου επιχείρησαν να διαθέσουν προς πώληση τα αντικείμενα που είχαν αφαιρέσει.

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για την υπόθεση.

