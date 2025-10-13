Αίγιο: Ενημερωτική ημερίδα «Δεν σιωπώ αλλά μιλώ» με ομιλητή τον Εμμανουήλ Σφακιανάκη

Ο Δήμος Αιγιαλείας και η Δημοτική Κοινότητα Αιγίου, σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, την Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Αιγιαλείας και με τη συμμετοχή του Διεθνούς Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας (CSI Institute), διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Δεν σιωπώ αλλά μιλώ».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, στις 11:30 π.μ., στο Πολιτιστικό Κέντρο «Αλέκος Μέγαρης» στο Αίγιο.

Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Αντιστράτηγος ε.α. της ΕΛ.ΑΣ. Εμμανουήλ Σφακιανάκης, επί σειρά ετών προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ο οποίος μαζί με την εξειδικευμένη επιστημονική ομάδα του θα αναπτύξει κρίσιμα κοινωνικά και παιδαγωγικά θέματα που αφορούν τη νέα γενιά και τους γονείς.

Η θεματολογία της ημερίδας περιλαμβάνει:

Βία και παραβατικότητα

Σχολικός εκφοβισμός (bullying)

Παιδική πορνογραφία και ασφάλεια στο διαδίκτυο

Ενημέρωση για τα TikTok Challenges

Η δράση, που πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Δήμου Αιγιαλείας, της Αντιδημαρχίας Παιδείας και της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Αιγιαλείας, έχει στόχο να ενισχύσει την εγρήγορση και πρόληψη απέναντι στα φαινόμενα βίας και κινδύνων του ψηφιακού κόσμου, προωθώντας το μήνυμα ότι η σιωπή δεν είναι λύση.

