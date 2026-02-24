Αίγιο: Ενώπιον της δικαιοσύνης ο 45χρονος που πυροβόλησε 4 ανήλικους, βαριές οι κατηγορίες

Στις 10.00 αναμένεται στα Δικαστήρια Αιγίου ο δράστης προκειμένου να απολογηθεί στον ανακριτή.

24 Φεβ. 2026 9:34
Ενώπιον της δικαιοσύνσης σήμερα ο 45χρονος άνδρας που κατηγορείται ότι πυροβόλησε τέσσερις ανήλικους στο Αίγιο. Ο συλληφθείς αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, καθώς και παράνομη οπλοκατοχή και οπλοφορία.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου 2026, στα σκαλάκια της οδού Φιλοποίμενος στο κέντρο του Αιγίου. Οι τέσσερις ανήλικοι (ηλικίας 14-17 ετών) περπατούσαν στην περιοχή όταν δέχτηκαν ξαφνικά πυροβολισμούς από καραμπίνα. Οι τρεις τραυματίστηκαν ελαφρά και νοσηλεύτηκαν στο Νοσοκομείο Αιγίου εκτός κινδύνου, ενώ ο τέταρτος μεταφέρθηκε επειγόντως στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας με σοβαρότερα τραύματα από σκάγια στα πόδια, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Η κατάσταση της υγείας του παραμένει σταθερή.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αχαΐας προχώρησαν άμεσα σε έρευνα στο κατάστημα του 45χρονου, όπου εντόπισαν και κατέσχεσαν δύο καραμπίνες: τη μία που χρησιμοποιήθηκε για τους πυροβολισμούς και μία δεύτερη αδήλωτη. Σύμφωνα με τις αρχικές καταθέσεις, ο δράστης φέρεται να ενοχλήθηκε από τη συμπεριφορά των ανηλίκων (πιθανώς θόρυβο ή πειράγματα) και να πυροβόλησε προς το μέρος τους.

Ο 45χρονος συνελήφθη την ίδια νύχτα και κρατείται από τότε. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή Αιγίου.

