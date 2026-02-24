Αίγιο: Ενώπιον της δικαιοσύνης ο 45χρονος που πυροβόλησε 4 ανήλικους, βαριές οι κατηγορίες

Ενώπιον της δικαιοσύνσης σήμερα ο 45χρονος άνδρας που κατηγορείται ότι πυροβόλησε τέσσερις ανήλικους στο Αίγιο. Ο συλληφθείς αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, καθώς και παράνομη οπλοκατοχή και οπλοφορία.

Διαβάστε επίσης: Αίγιο: Τι οδήγησε τον 47 χρονο στην επίθεση με όπλο εναντίων των 4 ανήλικων παιδιών

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου 2026, στα σκαλάκια της οδού Φιλοποίμενος στο κέντρο του Αιγίου. Οι τέσσερις ανήλικοι (ηλικίας 14-17 ετών) περπατούσαν στην περιοχή όταν δέχτηκαν ξαφνικά πυροβολισμούς από καραμπίνα. Οι τρεις τραυματίστηκαν ελαφρά και νοσηλεύτηκαν στο Νοσοκομείο Αιγίου εκτός κινδύνου, ενώ ο τέταρτος μεταφέρθηκε επειγόντως στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας με σοβαρότερα τραύματα από σκάγια στα πόδια, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Η κατάσταση της υγείας του παραμένει σταθερή.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αχαΐας προχώρησαν άμεσα σε έρευνα στο κατάστημα του 45χρονου, όπου εντόπισαν και κατέσχεσαν δύο καραμπίνες: τη μία που χρησιμοποιήθηκε για τους πυροβολισμούς και μία δεύτερη αδήλωτη. Σύμφωνα με τις αρχικές καταθέσεις, ο δράστης φέρεται να ενοχλήθηκε από τη συμπεριφορά των ανηλίκων (πιθανώς θόρυβο ή πειράγματα) και να πυροβόλησε προς το μέρος τους.

Ο 45χρονος συνελήφθη την ίδια νύχτα και κρατείται από τότε. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή Αιγίου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



