Αίγιο: Τι οδήγησε τον 47 χρονο στην επίθεση με όπλο εναντίων των 4 ανήλικων παιδιών

Τι ισχυρίστηκε ο 47χρονος δράστης στις αρχές

Αίγιο: Τι οδήγησε τον 47 χρονο στην επίθεση με όπλο εναντίων των 4 ανήλικων παιδιών
22 Φεβ. 2026 20:17
Pelop News

Ο 47χρονος που πυροβόλησε σε ευθεία βολή τέσσερις ανήλικους στο Αίγιο το βράδυ της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου 2026, ισχυρίστηκε στην απολογία του ότι η πράξη του έγινε επειδή «ενοχλούνταν από τις φωνές» των παιδιών και ήθελε «να τους τρομάξει», χωρίς πρόθεση να τους τραυματίσει.

Διαβάστε επίσης: Αίγιο: Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για την σύλληψη άνδρα που πυροβόλησε 4 ανήλικους

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «Με ενοχλούσαν οι φωνές, ήταν έντονες. Έχω μικρό παιδί και δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε. Πήρα την καραμπίνα και πυροβόλησα για να τους τρομάξω. Δεν ήθελα να τους τραυματίσω».

Ο δράστης αντιμετωπίζει τη βαριά κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο και παραμένει υπό κράτηση.

Οι τέσσερις ανήλικοι (ηλικίας 13-17 ετών) νοσηλεύονται ακόμη σε νοσοκομεία της Πάτρας. Το 15χρονο αγόρι υποβλήθηκε σήμερα σε χειρουργική επέμβαση στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων και η υγεία του παρουσιάζει βελτίωση.

Το MEGA επικοινώνησε με τη σύζυγο του 47χρονου, η οποία βρίσκεται στο πλευρό του. Δήλωσε: «Τώρα εδώ είμαι μαζί του. Είναι εντάλλει, είναι εντάλλει, αλλά τώρα είμαστε πολύ συγχυσμένοι».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:29 «Άρχισαν τα όργανα» από την Κοινο_Τοπία την Τσικνοπέμπτη ΦΩΤΟ
22:28 Μάκης Λυκούδης για ΝΕΠ: «Θα παλέψουμε με τα νέα παιδιά»
22:16 Καθαρά Δευτέρα 2026: Ασφαλές πέταγμα χαρταετού, συστάσεις του ΑΔΜΗΕ
22:12 Ο ΟΠΑΘΑ έχασε από Αρη στη Θεσσαλονίκη
22:00 Δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο: Οδηγός υποβολής αίτησης, τα SOS και οι παγίδες
21:53 Νέα Υόρκη: «Παραλύει» από σφοδρή χιονοθύελλα
21:49 Ο Νηρέας ήττα από τον Ποσειδώνα Καλαμάτας
21:43 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Εντυπωσίασε το «Boo… tique Hotel» από το Πλήρωμα 94 ΒΙΝΤΕΟ-ΦΩΤΟ
21:33 Το Κλιμάκιο της ΕΣΚΑ-Η ήττα στην τελευταία επίθεση από την ΕΣΚΑ
21:30 Πότε πέφτει το Πατρινό Καρναβάλι του 2027;
21:21 Λαμία: Άκαρπες οι έρευνες για τον 74χρονο ορειβάτη στο Βελούχι
21:12 Μπάγια Αντωνοπούλου – Νίκος Κώτσης: Παντρεύτηκαν σε στενό οικογενειακό κύκλο
21:00 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Δείτε την Τελετή Λήξης, την καύση του Βασιλιά και το μεγάλο πάρτι στην Αγίου Νικολάου ΒΙΝΤΕΟ
20:59 Τα εύσημα στην ΕΟΚ και… λέτε να μπλόφαρε τόσο καιρό ο Παναθηναϊκός;
20:56 Πάτρα: Επιχείρηση καθαρισμού της πόλης μετά τη Μεγάλη Παρέλαση ΦΩΤΟ
20:48 Άννα Μαρία Ρογδάκη και Αλέξ Σταυρίδης στο Πατρινό Καρναβάλι 2026
20:39 Ισχυρός σεισμός στη Μαλαισία
20:31 Νάουσα: «Πλημμύρισε» από κόσμο για το έθιμο «Γενίτσαροι και Μπούλες»
20:19 «Πολίτης» Παύλος Ντε Γκρες: Στην κάλπη για πρώτη φορά από το 1832…
20:17 Αίγιο: Τι οδήγησε τον 47 χρονο στην επίθεση με όπλο εναντίων των 4 ανήλικων παιδιών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21-22/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ