Αίγιο: Τι οδήγησε τον 47 χρονο στην επίθεση με όπλο εναντίων των 4 ανήλικων παιδιών

Ο 47χρονος που πυροβόλησε σε ευθεία βολή τέσσερις ανήλικους στο Αίγιο το βράδυ της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου 2026, ισχυρίστηκε στην απολογία του ότι η πράξη του έγινε επειδή «ενοχλούνταν από τις φωνές» των παιδιών και ήθελε «να τους τρομάξει», χωρίς πρόθεση να τους τραυματίσει.

Διαβάστε επίσης: Αίγιο: Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για την σύλληψη άνδρα που πυροβόλησε 4 ανήλικους

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «Με ενοχλούσαν οι φωνές, ήταν έντονες. Έχω μικρό παιδί και δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε. Πήρα την καραμπίνα και πυροβόλησα για να τους τρομάξω. Δεν ήθελα να τους τραυματίσω».

Ο δράστης αντιμετωπίζει τη βαριά κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο και παραμένει υπό κράτηση.

Οι τέσσερις ανήλικοι (ηλικίας 13-17 ετών) νοσηλεύονται ακόμη σε νοσοκομεία της Πάτρας. Το 15χρονο αγόρι υποβλήθηκε σήμερα σε χειρουργική επέμβαση στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων και η υγεία του παρουσιάζει βελτίωση.

Το MEGA επικοινώνησε με τη σύζυγο του 47χρονου, η οποία βρίσκεται στο πλευρό του. Δήλωσε: «Τώρα εδώ είμαι μαζί του. Είναι εντάλλει, είναι εντάλλει, αλλά τώρα είμαστε πολύ συγχυσμένοι».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



