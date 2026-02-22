Αίγιο: Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για την σύλληψη άνδρα που πυροβόλησε 4 ανήλικους

Στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας/Παράλληλης Έδρα Αιγίου θα οδηγηθεί εντός της ημέρας ο 45χρονος συλληφθείς στο Αίγιο που φέρεται να πυροβόλησε 4 ανήλικους επειδή έκαναν… φασαρία και αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Θυμίζουμε ότι οι τρεις ανήλικοι που τραυματίστηκαν διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Αιγίου ενώ ο τέταρτος που είχε πιο σοβαρά τραύματα από σκάγια στα πόδια διακομίστηκε στο Καραμανδάνειο και σύμφωνα με συγγενικό του πρόσωπο θα χρειαστεί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για να ξεπεράσει

Για το περιστατικό εξέδωσε πριν λίγο ανακοίνωση η Ελληνική Αστυνομία η οποία αναφέρει: «Συνελήφθη χθες το απόγευμα, στο Αίγιο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για

απόπειρα ανθρωποκτονίας και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Ειδικότερα, στις 20-02-2026, το βράδυ, στο Αίγιο, τέσσερις ανήλικοι που βρίσκονταν στο σημείο δέχθηκαν πυροβολισμούς από τον κατηγορούμενο, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τους από σκάγια κυνηγετικού όπλου. Οι ανήλικοι μετέβησαν με ιδία μέσα στο Γενικό Νοσοκομείο Αιγίου για την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ ένας εξ αυτών διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών «Καραμανδάνειο».

Αίγιο: Συνελήφθη ο 45χρονος που πυροβόλησε τους τέσσερις ανήλικους

Άμεσα οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας διενήργησαν αυτοψία στον τόπο του εγκλήματος, όπου εντόπισαν σε πίνακα δημοτικού φωτισμού (ΚΑΦΑΟ) ίχνη πρόσκρουσης μολύβδινων

σφαιριδίων (σκαγιών), τα οποία, σύμφωνα με την εκτίμηση, προήλθαν από ευθεία βολή κυνηγετικού όπλου.

Από τη διερεύνηση της κατεύθυνσης των βολών προέκυψε ότι αυτές φέρονται

να προήλθαν από οικία του κατηγορούμενου και σε έρευνες που ακολούθησαν στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο φυσίγγια κυνηγετικού όπλου, ενώ σε περαιτέρω έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε επαγγελματικό του χώρο

και σε αγροτική αποθήκη ιδιοκτησίας του, ο ίδιος παρέδωσε αυτοβούλως, ένα μονόκαννο κυνηγετικό όπλο και μια καραμπίνα, που κατείχε παράνομα. Ο συλληφθείς, ομολόγησε την πράξη του και θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα

Πρωτοδικών Αχαΐας/Παράλληλης Έδρα Αιγίου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



