Αίγιο: Συνελήφθη ο 45χρονος που πυροβόλησε τους τέσσερις ανήλικους

Στο Αίγιο συνελήφθη από αστυνομικούς της Ασφάλειας , ο άνδρας που χθες (20/2/2026) πυροβόλησε τέσσερα ανήλικα αγόρια στα σκαλάκια της Φιλοποίμενος.

Αίγιο: Άνοιξε πυρ από σπίτι σε βάρος τριών νεαρών – Στο νοσοκομείο οι τραυματίες

Ο 45χρονος συλληφθείς σύμφωνα με πληροφορίες ομολόγησε τις πράξεις του και πλέον αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Θυμίζουμε ότι οι τρεις ανήλικοι που τραυματίστηκαν διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Αιγίου ενώ ο τέταρτος που είχε πιο σοβαρά τραύματα από σκάγια στα πόδια διακομίστηκε στο Καραμανδάνειο και σύμφωνα με συγγενικό του πρόσωπο θα χρειαστεί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για να ξεπεράσει

