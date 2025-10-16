Αίγιο: Κάλεσμα ενότητας από τον Κώστα Σκρέκα ΦΩΤΟ

Ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Σκρέκας, βρέθηκε στο Αίγιο, χθες Τετάρτη 15/10/2025, όπου η μεγάλη συμμετοχή στελεχών, μελών και φίλων της παράταξης ανέδειξε το ενδιαφέρον και τη διαρκή παρουσία της Νέας Δημοκρατίας στην τοπική κοινωνία.

Σε μια ατμόσφαιρα θερμή και ενωτική, ο κ. Σκρέκας μίλησε για το όραμα, τις προτεραιότητες και το έργο της κυβέρνησης, ενώ παράλληλα άκουσε προσεκτικά τους πολίτες και τους τοπικούς φορείς για τα ζητήματα που τους απασχολούν.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, τέθηκαν στο επίκεντρο το κυβερνητικό έργο, οι αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής, καθώς και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η τοπική κοινωνία. Η θερμή υποδοχή και η έντονη συμμετοχή των πολιτών ανέδειξαν για ακόμη μία φορά ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει ενεργός κοινωνικός οργανισμός, δίπλα στους πολίτες, με πίστη, συνέπεια και προοπτική.

Στον χαιρετισμό του, ο κ. Σκρέκας αναφέρθηκε στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στην πολυεπίπεδη αποτελεσματικότητα του κυβερνητικού έργου, υπογραμμίζοντας:

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέδειξε ότι είναι ηγέτης με όραμα, σοβαρότητα και αποφασιστικότητα. Διαχειρίστηκε με επιτυχία κρίσεις, όπως το μεταναστευτικό και την πανδημία με το φράγμα στον Έβρο, την ίδια ώρα που σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες επικρατούσε χάος και απώλειες. Ενίσχυσε τις Ένοπλες Δυνάμεις, αύξησε τις συντάξεις, μείωσε την ανεργία και πέτυχε την επιστροφή Ελλήνων επιστημόνων από το εξωτερικό».

Παράλληλα, απηύθυνε κάλεσμα ενότητας προς όλα τα μέλη και τους υποψηφίους της Νέας Δημοκρατίας ενόψει των εσωκομματικών διαδικασιών, σημειώνοντας:

Τίποτα δεν μας χωρίζει, γιατί μας ενώνει ένα κοινό όραμα: μια Ελλάδα που προχωρά μπροστά, με σιγουριά και σταθερότητα. Οι εσωκομματικές εκλογές είναι μια στιγμή συμμετοχής και ανανέωσης, ένα μήνυμα ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει παράταξη αξιών, ευθύνης και προοπτικής

Νωρίτερα, ο κ. Σκρέκας επισκέφθηκε τον Ιερό Ναό Παναγίας Τρυπητής, όπου έγινε δεκτός από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αιγιαλείας κ.κ. Ιερώνυμο. Ακολούθησαν επισκέψεις στην Παναιγιάλειο Ένωση Συνεταιρισμών, καθώς και σε επιχειρήσεις της τοπικής παραγωγής, όπως η εταιρεία αναψυκτικών «Κρίνος», το Συγκρότημα Εταιρειών «Κουνινιώτης» και το οινοποιείο «Cavino».

Κατά τις συναντήσεις, αναδείχθηκε η παραγωγική δυναμική της περιοχής και ιδιαίτερα η εμπορική και οικονομική σημασία της σταφίδας, ενός προϊόντος-συμβόλου για την Αιγιάλεια, με τους παραγωγούς να καταθέτουν προτάσεις αναβάθμισης της εμπορικής δραστηριότητας αλλά και τους προβληματισμούς τους για τις σύγχρονες προκλήσεις της αγροτικής παραγωγής λόγω της κλιματική κρίσης, της λειψυδρίας και τις μεταβολές στα οικοσυστήματα που στηρίζουν την αγροτική παραγωγή.

Πηγή: aigiovoice.gr

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



