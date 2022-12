Αίγιο – Κινηματογράφος «Απόλλων»: Με «I Wanna Dance with Somebody» και «Λάιλ, ο φίλος μου ο κροκόδειλος» συνεχίζει το πρόγραμμα

Ακόμα μία ενδιαφέρουσα νέα κινηματογραφική εβδομάδα ξεκινά για τον Δημοτικό Κινηματογράφο «Απόλλωνα»!

Η ταραχώδης προσωπική ζωή και η μεγαλειώδης μουσική πορεία της ποπ σταρ WhitneyHouston περνά στη μεγάλη οθόνη στην ταινία «I Wanna Dance with Somebody». Η βιογραφική ταινία παρουσιάζει τη ζωή της WhitneyHouston, ξεκινώντας από την προεφηβική ηλικία, την εφηβεία, όταν ήταν τραγουδίστρια χορωδίας, μέχρι τον γάμο της και όλη την αρνητική κάλυψη του Τύπου σε εκείνο το σημείο της ζωής της.

Ο διάσημος κροκόδειλος Λάιλ των παιδικών βιβλίων του Μπέρναρντ Γουάμπερ, γίνεται κινηματογραφικό μιούζικαλ. Με μαγικό φόντο την Νέα Υόρκη, μουσικές από τους συνθέτες του «LaLa Land» και πρωταγωνιστή τον ΧαβιέΜπαρδέμ.

Τέλος για τρίτη εβδομάδα συνεχίζεται το «Avatar: The Way of Water», μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες όλων των εποχών.

Πρόγραμμα Προβολών

Tην Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου

19:00: IWannaDanceWithSomebody

21:30: Avatar: The Way of Water

Την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου

17:00: Λάιλ, ο φίλος μου ο κροκόδειλος (μεταγλωττισμένο)

19:00: I Wanna Dance With Somebody

21:30: Avatar: The Way of Water

Το Σάββατο 31 Δεκεμβρίου, παραμονή, καθώς και την Κυριακή 1η Ιανουαρίου, ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, ο κινηματογράφος θα παραμείνει κλειστός.

Από την Δευτέρα 2 έως και την Τετάρτη 4 Ιανουαρίου

17:00: Λάιλ, ο φίλος μου ο κροκόδειλος (μεταγλωττισμένο)

19:00: I Wanna Dance With Somebody

21:30: Avatar: The Way of Water

Γενικήείσοδος: 5 ευρώ

Avatar: The Way of Water

Ο JakeSully (SamWorthington) και η Neytiri (ZoeSaldana) κάνουν τα πάντα για να κρατήσουν την οικογένειά τους ενωμένη. Όταν αναγκάζονται να εγκαταλείψουν το σπίτι τους, ταξιδεύουν μέχρι τα πέρατα του πλανήτη Πανδώρα για να βρουν καταφύγιο στα μέρη της φυλής των Metkayina, που ζει αρμονικά με τον ωκεανό. Εκεί, η οικογένεια των Sully πρέπει να εξοικειωθεί με τον επικίνδυνο ωκεανό και να κερδίσει την αποδοχή της νέας κοινότητας.

Σκηνοθεσία: Τζέιμς Κάμερον. Πρωταγωνιστούν: ΖόιΣαλντάνα, Σαμ Γουόρθινγκτον, ΣιγκούρνιΓουίβερ, Κέιτ Γουίνσλετ, Στίβεν Λανγκ.

Διάρκεια: 192 λεπτά.

I WannaDanceWithSomebody

Η νέα ταινία «I WannaDancewithSomebody» είναι μια θριαμβευτική γιορτή για το ταλέντο της απαράμιλλης WhitneyHouston. Σε σκηνοθεσία KasiLemmons, σενάριο του υποψήφιου για Oscar ® AnthonyMcCarten, παραγωγή του μυθικού μουσικού παραγωγού CliveDavis και πρωταγωνίστρια τη βραβευμένη με βραβείο BAFTA® NaomiAckie, η ταινία αφηγείται το πολύπλευρο και πολύπλοκο χαρακτήρα της γυναίκας πίσω από τη Φωνή. Από το κορίτσι της χορωδίας του NewJersey σε μια από τις πιο πολυβραβευμένες και με τις μεγαλύτερες πωλήσεις τραγουδίστριες όλων των εποχών, ξετυλίγεται το εμπνευσμένο, οδυνηρό και συναισθηματικό ταξίδι στη ζωή και την καριέρα της Houston. Με αξέχαστες ερμηνείες και show και ένα soundtrack με τις πιο μεγάλες επιτυχίες της όπως δεν τις ακούσατε ποτέ ξανά, δεν θέλετε απλά να χορέψετε;

Σκηνοθεσία: ΚάσιΛέμονς. Πρωταγωνιστούν: Ναόμι Άκι, Κλαρκ Πιτερς, Στάνλεϊ Τούτσι, Ταμάρα Τούνι, Άστον Σάντερς.

Διάρκεια: 146 λεπτά.

Λάιλ, ο φίλος μου ο κροκόδειλος

Όταν η Οικογένεια Primm (ConstanceWu, ScootMcNairy, WinslowFegley) μετακομίζει στη Νέα Υόρκη, ο μικρός γιός Josh δυσκολεύεται να βρει τα πατήματά του στο νέο σχολείο και τους νέους φίλους. Όλα όμως αλλάζουν όταν ανακαλύψει στη σοφίτα του νέου σπιτιού, τον Λάιλ (με τη φωνή του ShawnMendes), έναν κροκόδειλο που αγαπά το τραγούδι, τα αφρόλουτρα, το χαβιάρι και την καλή μουσική. Οι δυο τους γίνονται γρήγορα οι καλύτεροι φίλοι, αλλά όταν ο Λάιλ απειλείται από τον γκρινιάρη γείτονα κύριο Grumps (BrettGelman), η οικογένεια Primm πρέπει να μείνει ενωμένη σαν ορχήστρα και παρέα με τον χαρισματικό ιδιοκτήτη του Λάιλ, Hector P. Valenti (JavierBardem) να αποδείξουν στον κόσμο ότι την οικογένεια τη βρίσκει κανείς στα πιο αναπάντεχα μέρη ακόμα και στο πρόσωπο ενός τραγουδιστή κροκόδειλου με χρυσή καρδιά.

Σκηνοθεσία: Γουίλ Σπεκ, Τζος Γκόρντον. Πρωταγωνιστούν: Χαβιέρ Μπαρδέμ, ΚόνστανςΓου, ΓουίνσλοουΦέγκλεϊ, Σον Μέντες.

Διάρκεια: 106 λεπτά.