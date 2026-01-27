Αίγιο: «Κόκκινος Χορός» με Αγγελο Ανδρεάτο στις 14/2

Ο Σύλλογος Κεφαλλήνων και Ιθακήσιων Αιγιαλείας και Καλαβρύτων, σε συνεργασία με την Πολυφωνική Χορωδία Αιγιαλείας και την Ιόνιο Βιβλιοθήκη Αιγίου, σας προσκαλούν στον «Κόκκινο Χορό» το Σάββατο 14/02/ 2025, στις 9 το βράδυ, στον κέντρο «Εσπερος», στο Πανόραμα.

Μια βραδιά γεμάτη κέφι, χορό και ζωντανή μουσική, με τον Άγγελο Ανδρεάτο και την ορχήστρα του, σε ένα πρόγραμμα με αποκριάτικα τραγούδια και αγαπημένες μελωδίες που θα ξεσηκώσουν το κοινό.

Συμμετέχουν οι μουσικοί:

Άγγελος Ανδρεάτος κιθάρα, φωνή

Παρίσης Κουλουμπής στο βιολί,

Γιώργος Κρεμμύδας στα πλήκτρα

και Άκης Φουρνιώτης στο μπουζούκι.

Η βραδιά περιλαμβάνει επίσης κληρώσεις με δώρα, εκπλήξεις και άφθονο αποκριάτικο κέφι.

Η Κόκκινη αποκριάτικη στολή είναι προαιρετική αλλά ιδιαίτερα επιθυμητή. Δεν έχετε στολή; Ντυθείτε στα Κόκκινα και ελάτε να ξεφαντώσουμε!

Για κρατήσεις και πληροφορίες, καλέστε στα 698 681 3482 και 693 781 2816.

Μενού 28€/άτομο με κρασί και αναψυκτικά.

Ελάτε να γιορτάσουμε την Αποκριά όλοι μαζί, με μουσική, χαμόγελα και ξεφάντωμα!

