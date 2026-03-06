Αίγιο: Με Κώστα Τσουκαλά ο προσυνεδριακός διάλογος του ΠΑΣΟΚ

Την προσεχή Δευτέρα 9/03/2026 θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση Προσυνεδριακού Διαλόγου στο Δήμο Αιγιάλειας.

Στις 19:00 το απόγευμα της Δευτέρας στην αίθουσα του εργατικού κέντρου Αιγιου (Αριστείδου 4 Αιγιο) θα διεξαχθεί πολιτική συζήτηση μεταξύ των μελών της παράταξης μας. Την εισήγηση θα αναλάβει ο εκπροσωπος τύπου, Κώστας Τσουκαλάς.

«Καλούμε τον προοδευτικό κόσμο της Αιγιαλειας να συμμετέχει σε μια διαδικασία που έχει ως στόχο το μήνυμα του συνεδρίου του Πασοκ να προκύψει μέσα από την όσμωση με τις τοπικές κοινωνίες», αναφέρεται σε ανακοίνωση.

Στις 15 Μαρτίου οι εκλογές ανάδειξης συνέδρων για το Δήμο Αιγιάλειας θα διεξαχθούν στο πολιτιστικό κέντρο «ΑΛΕΚΟΣ ΜΕΓΑΡΗΣ»

