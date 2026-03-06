Αίγιο: Με Κώστα Τσουκαλά ο προσυνεδριακός διάλογος του ΠΑΣΟΚ

Ο προσυνεδριακός διάλογος του ΠΑΣΟΚ, στο Αίγιο θα γίνει τη Δευτέρα 9/03/2026.

Αίγιο: Με Κώστα Τσουκαλά ο προσυνεδριακός διάλογος του ΠΑΣΟΚ
06 Μαρ. 2026 9:17
Pelop News

Την προσεχή Δευτέρα 9/03/2026 θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση Προσυνεδριακού Διαλόγου στο Δήμο Αιγιάλειας.

Στις 19:00 το απόγευμα της Δευτέρας στην αίθουσα του εργατικού κέντρου Αιγιου (Αριστείδου 4 Αιγιο) θα διεξαχθεί πολιτική συζήτηση μεταξύ των μελών της παράταξης μας. Την εισήγηση θα αναλάβει ο εκπροσωπος τύπου, Κώστας Τσουκαλάς.

«Καλούμε τον προοδευτικό κόσμο της Αιγιαλειας να συμμετέχει σε μια διαδικασία που έχει ως στόχο το μήνυμα του συνεδρίου του Πασοκ να προκύψει μέσα από την όσμωση με τις τοπικές κοινωνίες», αναφέρεται σε ανακοίνωση.

Στις 15 Μαρτίου οι εκλογές ανάδειξης συνέδρων για το Δήμο Αιγιάλειας θα διεξαχθούν στο πολιτιστικό κέντρο «ΑΛΕΚΟΣ ΜΕΓΑΡΗΣ»

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:17 Βρετανική προειδοποίηση για τρομοκρατικό κίνδυνο στην Κύπρο λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή
12:16 Πάτρα: Ολοκληρώνεται ο ποδηλατοδρόμος στην Κανάρη ΦΩΤΟ
12:09 Τραμπ για Ιράν: «Οι ΗΠΑ πρέπει να συμμετάσχουν στην επιλογή του επόμενου ηγέτη»
12:07 6 Μαρτίου – Μήνυμα του Γιώργου Κολλιόπουλου για την Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού
12:03 Πέθανε ο Δημήτρης Τσιγκούνης – Ιστορικό στέλεχος της ΝΔ και επί 28 χρόνια δήμαρχος Λεωνιδίου
12:00 Αύξηση των κλοπών και των διαρρήξεων στην Αχαΐα: Ποιες περιοχές επιλέγουν
11:57 Τουρκική πρόκληση με Δένδια: «Μην παίζεις με τη φωτιά, Νίκο» γράφει η Sabah για τους Patriot στην Κάρπαθο
11:54 Βίτσα Ζαγορίου: Το πέτρινο στολίδι, τι να δείτε
11:51 Ζαχαράκη για τη σχολική βία: «Καμία μορφή εκφοβισμού δεν έχει θέση στα σχολεία»
11:47 Ο Τσιτσιπάς θα παίξει μαζί με τον Τζόκοβιτς
11:41 Διαδοχικές διασώσεις μεταναστών νότια της Κρήτης: Περίπου 400 άνθρωποι εντοπίστηκαν σε λίγες ώρες
11:35 Επίσκεψη της ΑΕΚ στις ακαδημίες του Άτλαντα
11:33 Αραβικά ΜΜΕ: Φήμες για εκτέλεση του Ιρανού στρατηγού Ισμαήλ Καανί ως πράκτορα της Μοσάντ
11:30 Morgan Stanley: Η διάρκεια του πολέμου Ιράν-ΗΠΑ-Ισραήλ κλειδί για τις αγορές
11:28 «Πεζόδρομος Τέχνης» στην Παντανάσσης: Μουσική, ζωγραφική και θέατρο δρόμου στο κέντρο της Πάτρας
11:24 Βρετάνια: Χειροπέδες σε 4 άνδρες για κατασκοπεία
11:22 Χρηματιστήριο: Φρένο στις ανοδικές τάσεις
11:21 ΒΟΑΚ: Αυτοκίνητο μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, προκάλεσε σύγκρουση και εξαφανίστηκε
11:13 Αλλαγές στο εκλογικό σύστημα και τη λειτουργία του Δημοσίου προαναγγέλλει ο Λιβάνιος
11:09 Ρεκόρ μεταναστευτικών ροών σε Γαύδο και Κρήτη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 06.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ