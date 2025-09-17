Αίγιο: Με σταθερούς ρυθμούς προχωρούν οι εργασίες στην οδό Μητροπόλεως

Στο τμήμα από τον ΟΤΕ έως την οδό Μελετοπούλων εντατικοΊ οι ρυθμοί με την τοποθέτηση του δεύτερου αγωγού ομβρίων

Αίγιο: Με σταθερούς ρυθμούς προχωρούν οι εργασίες στην οδό Μητροπόλεως
17 Σεπ. 2025 20:47
Pelop News

Στο Αίγιο  ολοκληρώθηκε με επιτυχία η σκυροδέτηση των πρώτων 100 μέτρων της βάσης του δρόμου και επομένως έχουμε σε όλο το εύρος στο τμήμα αυτό την τελική επιφάνεια για να ξεκινήσουν οι εργασίες της πλακόστρωσης δηλαδή από την αρχή της οδού Μητροπόλεως έως τον ΟΤΕ.

Ούτε στις 18 Σεπτεμβρίου επιστρέφουν τα δρομολόγια προαστιακού Αγ. Ανδρέας-Καμίνια
Παράλληλα, στο τμήμα από τον ΟΤΕ έως την οδό Μελετοπούλων, προχωρά με εντατικούς ρυθμούς η τοποθέτηση του δεύτερου αγωγού ομβρίων που αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος της βδομάδας και την επόμενη να πραγματοποιηθεί και στο τμήμα αυτό η τελική σκυροδέτηση.

Από την οδό Μελετοπούλων μέχρι την οδό Αράτου, έχει ήδη εγκατασταθεί δίκτυο ύδρευσης, ενώ παράλληλα πραγματοποιούνται συνδέσεις συλλογής των αγωγών ομβρίων από τις ιδιοκτησίες, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης λειτουργικότητα του νέου συστήματος.

Τέλος, στο υπόλοιπο τμήμα του έργου, από την οδό Ρωμανιωλή έως το τέλος της Μητροπόλεως, εκτελείται η τοποθέτηση νέου δικτύου ύδρευσης στην αριστερή πλευρά του δρόμου, συνεχίζοντας τη συνολική αναβάθμιση των υπόγειων υποδομών και το σαββατοκύριακο θα εκτελεστούν εργασίες εκσκαφής και τοποθέτησης δικτύων ηλεκτροφωτισμού και άρδευσης και τελικής διαμόρφωσης για σκυροδέτηση στην αριστερή πλευρά μεταξύ των οδών Μελετόπουλων και Ρωμανιώλη.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Βασίλης Χριστόπουλος, δήλωσε: «Η σημερινή σκυροδέτηση αποτελεί ένα καθοριστικό βήμα για την εξέλιξη του έργου και σηματοδοτεί την είσοδο σε μια νέα φάση υλοποίησης. Είναι η πρώτη απτή εικόνα του τι πρόκειται να ακολουθήσει και επιβεβαιώνει ότι το έργο προχωρά γοργά σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Το έργο της ανάπλασης της Οδού Μητροπόλεως δεν είναι απλώς μια κατασκευαστική παρέμβαση αλλά μια συνολική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου, που συνδυάζει υποδομές, λειτουργικότητα και αισθητική. Με επιμονή και σωστή οργάνωση, μεταμορφώνουμε το κέντρο του Αιγίου σε έναν σύγχρονο, βιώσιμο και φιλικό χώρο για κατοίκους, επαγγελματίες και επισκέπτες».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:13 «Δεν φοβόμουν και θα πολεμήσω μέχρι τελευταία στιγμή για να αθωωθώ» ξεκάθαρος ο 21χρονος που αφέθηκε ελεύθερος
20:53 «Οκ βγάλε βίντεο που βγάζεις μόνο το πάνω», τα απειλητικά μηνύματα σε ανήλικες
20:49 Και επίσημα Συρμής στην Παναχαϊκή
20:41 Φρίκη στην Ινδία: Έθαψαν ζωντανό μωρό 20 ημερών!
20:29 «Θεωρούμε ότι μπορεί να γίνει επικίνδυνος, δεν αποκλείεται να έβαλε μόνος τον κοριό», η οικογένεια του για τον Μαζωνάκη
20:19 Χανιά: Φωτιά στο εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων της ΔΕΔΙΣΑ στο Ακρωτήρι, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
20:14 «Αν πέσει η Ιερουσαλήμ, θα χάσει η Άγκυρα και θα καεί η Κωνσταντινούπολη» 
20:11 Η γυναικεία ομάδα πόλο της ΝΕΠ δυνατό τεστ με τη Σαγκάη
20:00 Δημοσκόπηση MRB: ΝΔ 28,1%, ΠΑΣΟΚ 13,7% και Ελληνική Λύση 12%
19:49 Παύλος Φύσσας: Πλήθος κόσμου στην πορεία για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
19:42 Πάτρα: Επεισόδια μικρής έντασης και δακρυγόνα στην πορεία μνήμης για τον Παύλο Φύσσα ΒΙΝΤΕΟ
19:37 Σοκ, χτύπησε με γροθιές στο κεφάλι τη γυναίκα του
19:30 Οπαδοί Παναχαϊκής: Η αλλαγή στον περιοριστικό όρο που βγάζει από την ταλαιπωρία τους «25»
19:27 19χρονη κατήγγειλε τους γονείς της, υποστήριξε ότι ο πατέρας της την απείλησε με κυνηγετικό όπλο και μαχαίρι!
19:21 Μία μητέρα απήγαγε τον 5χρονο γιο της και έκτοτε αγνοούνται!
19:14 Κάλεσμα της Περιφέρειας για συμμετοχή τοπικών επιχειρήσεων στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών FOOD&DRINKS by Detrop
19:12 Θ. Καμπέρου στον Peloponnisos FM: «Η επιτυχία θέλει οργάνωση και πειθαρχία»
19:06 Πάτρα: Ποιες περιοχές θα μείνουν χωρίς νερό το Σάββατο και την Κυριακή
18:59 Οριστικά στη Νέα Υόρκη η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν – Πότε θα γίνει
18:55 Αυτός είναι ο παππάς που συνελήφθη για εμπρησμό! Πρόστιμο 1.687 ευρώ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ