Αίγιο: Με σταθερούς ρυθμούς προχωρούν οι εργασίες στην οδό Μητροπόλεως

Στο Αίγιο ολοκληρώθηκε με επιτυχία η σκυροδέτηση των πρώτων 100 μέτρων της βάσης του δρόμου και επομένως έχουμε σε όλο το εύρος στο τμήμα αυτό την τελική επιφάνεια για να ξεκινήσουν οι εργασίες της πλακόστρωσης δηλαδή από την αρχή της οδού Μητροπόλεως έως τον ΟΤΕ.

Ούτε στις 18 Σεπτεμβρίου επιστρέφουν τα δρομολόγια προαστιακού Αγ. Ανδρέας-Καμίνια

Παράλληλα, στο τμήμα από τον ΟΤΕ έως την οδό Μελετοπούλων, προχωρά με εντατικούς ρυθμούς η τοποθέτηση του δεύτερου αγωγού ομβρίων που αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος της βδομάδας και την επόμενη να πραγματοποιηθεί και στο τμήμα αυτό η τελική σκυροδέτηση.

Από την οδό Μελετοπούλων μέχρι την οδό Αράτου, έχει ήδη εγκατασταθεί δίκτυο ύδρευσης, ενώ παράλληλα πραγματοποιούνται συνδέσεις συλλογής των αγωγών ομβρίων από τις ιδιοκτησίες, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης λειτουργικότητα του νέου συστήματος.

Τέλος, στο υπόλοιπο τμήμα του έργου, από την οδό Ρωμανιωλή έως το τέλος της Μητροπόλεως, εκτελείται η τοποθέτηση νέου δικτύου ύδρευσης στην αριστερή πλευρά του δρόμου, συνεχίζοντας τη συνολική αναβάθμιση των υπόγειων υποδομών και το σαββατοκύριακο θα εκτελεστούν εργασίες εκσκαφής και τοποθέτησης δικτύων ηλεκτροφωτισμού και άρδευσης και τελικής διαμόρφωσης για σκυροδέτηση στην αριστερή πλευρά μεταξύ των οδών Μελετόπουλων και Ρωμανιώλη.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Βασίλης Χριστόπουλος, δήλωσε: «Η σημερινή σκυροδέτηση αποτελεί ένα καθοριστικό βήμα για την εξέλιξη του έργου και σηματοδοτεί την είσοδο σε μια νέα φάση υλοποίησης. Είναι η πρώτη απτή εικόνα του τι πρόκειται να ακολουθήσει και επιβεβαιώνει ότι το έργο προχωρά γοργά σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Το έργο της ανάπλασης της Οδού Μητροπόλεως δεν είναι απλώς μια κατασκευαστική παρέμβαση αλλά μια συνολική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου, που συνδυάζει υποδομές, λειτουργικότητα και αισθητική. Με επιμονή και σωστή οργάνωση, μεταμορφώνουμε το κέντρο του Αιγίου σε έναν σύγχρονο, βιώσιμο και φιλικό χώρο για κατοίκους, επαγγελματίες και επισκέπτες».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



