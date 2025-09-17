Ούτε στις 18 Σεπτεμβρίου επιστρέφουν τα δρομολόγια προαστιακού Αγ. Ανδρέας-Καμίνια

Πάντως, η εταιρεία στην ανακοίνωση της  δεν αναφέρει τίποτα για πότε θα  κάνει γνωστή την επιστροφή των δρομολογίων.

Ούτε στις 18 Σεπτεμβρίου επιστρέφουν τα δρομολόγια προαστιακού Αγ. Ανδρέας-Καμίνια
17 Σεπ. 2025 19:52
Pelop News

Ανακοίνωση εξέδωσε  πριν από λίγο η Hellenic Train που κάνει γνωστό ότι ούτε την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου θα επιστρέψουν τα δρομολόγια του προαστιακού στο τμήμα της γραμμής Αγ. Ανδρέας- Καμίνια- Αγ. Ανδρέας που έχουν διακοπεί λόγω εργασιών συντήρησης.

Η ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρει: «Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2025 – Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι συνεχίζεται η υποκατάσταση των σιδηροδρομικών δρομολογίων από λεωφορεία στο τμήμα της γραμμής Αγ. Ανδρέας- Καμίνια- Αγ. Ανδρέας έως και την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου.

Το πρόβλημα που παρατηρήθηκε στη σιδηροδρομική υποδομή στις 12 Σεπτεμβρίου προκάλεσε σημαντική φθορά στο τροχαίο υλικό, το οποίο χρήζει συντήρησης, και ως εκ τούτου η διακοπή των σιδηροδρομικών δρομολογίων στο εν λόγω τμήμα κρίνεται απαραίτητη.

Η Hellenic Τrain βρίσκεται σε συνεργασία με τον Διαχειριστή Υποδομής «ΟΣΕ- Σιδηρόδρομοι Ελλάδος» και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση”.
