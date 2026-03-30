Αίγιο: Ολο το «παρασκήνιο» στο έργο σύνδεσης λιμανιού και Ολυμπίας Οδού

30 Μαρ. 2026 21:44
Pelop News

Τις αμέσως επόμενες μέρες, ίσως και στην αρχή της Μεγάλης Εβδομάδας, θα γίνει, όπως λένε οι πληροφορίες της «Πελοποννήσου της Δευτέρας», το ραντεβού κορυφής στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για να μπει στην τελική ευθεία το έργο της σύνδεσης του νέου λιμανιού Αιγίου με την Ολυμπία Οδό.

Στο πρώτο ραντεβού, που έγινε στις 18 Φεβρουαρίου στο υπουργείο, σημειώθηκε μια μεγάλη παράλειψη: δεν κλήθηκε ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης. Και ήταν κραυγαλέα παράλειψη γιατί η Περιφέρεια έχει τη δικαιοδοσία και την ευθύνη να δημοπρατήσει το μεγάλο έργο και όχι ο Δήμος Αιγιάλειας.

Προφανώς, γι’ αυτό, αμέσως μετά τη συνάντηση του υπουργού Χρίστου Δήμα με τον δήμαρχο Αιγιάλειας Π. Ανδριόπουλο, παρόντων και των βουλευτών Αχαΐας της ΝΔ Ια. Φωτήλα και Χρ. Αλεξοπούλου, εκδόθηκε ανακοίνωση ότι θα οριστεί νέο ραντεβού όπου θα κληθούν ο κ. Φαρμάκης και εκπρόσωπος της Ολυμπίας Οδού.

Η αλήθεια είναι πως το έργο έχει καθυστερήσει με αποκλειστική ευθύνη του υπουργείου. Η Περιφέρεια, πριν 1,5 χρόνο, είχε κάνει τα πάντα από την πλευρά της: είχε δεσμεύσει από τα διαθέσιμά της ένα ποσό κοντά στα 7 εκατομμύρια ευρώ για τη δημοπράτηση του έργου. Οταν προέκυψε το θέμα με τις αποζημιώσεις, που έφταναν γύρω στα 3 με 3,5 εκατομμύρια ευρώ, η Περιφέρεια ζήτησε, και ορθά, από το υπουργείο να βάλει το ποσό για τις αποζημιώσεις, να έκλεινε το θέμα αυτό και να προχωρούσε η Περιφέρεια για τη δημοπράτηση του έργου, έχοντας εξασφαλισμένα τα 7 εκατ. ευρώ.

Ομως, το υπουργείο αμέλησε, δεν μπόρεσε, έθεσε άλλες προτεραιότητες και δεν έβαλε τα χρήματα για τις αποζημιώσεις. Προκειμένου, λοιπόν, να μη χαθεί τελείως το έργο, η Περιφέρεια αναγκάστηκε κι έβαλε αυτή τα 3 εκατομμύρια για τις αποζημιώσεις, ειδάλλως θα τιναζόταν στον αέρα η προσπάθεια και θα ακυρωνόταν όλη η διαδικασία! Το έργο, όμως, κόλλησε στην αρχή…

Ουσιαστικά, το υπουργείο καλείται τώρα να βάλει τα 3 εκατομμύρια στο λογαριασμό του έργου, να ξαναγίνουν 7 τα εκατομμύρια και να κληθεί η Περιφέρεια για τη δημοπράτηση του έργου. Με «μια κουβέντα», η διαδικασία θα γίνει από την αρχή, αφού χάθηκε ενάμισης χρόνος… Είναι, όμως, βέβαιο ότι αφού αποφάσισε το υπουργείο να εκκινήσει εκ νέου τη διαδικασία, έχει εξασφαλίσει το κονδύλι για το έργο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
