Αίγιο: Πένθος για τον Νίκο Αναδιώτη, πέθανε ο πατέρας τους, σήμερα η κηδεία

Πένθος για τον Αιγιώτη ευρωβουλευτή της «Νίκης», Νίκο Αναδιώτη, καθώς ο πατέρας του Σπυρος, έφυγε από τη ζωή.

Η είδηση βυθίζει στο πένθος και όλη την τοπική κοινωνία της Αιγιάλειας αφού ο Σπύρος Αναδιώτης, Ιατρός-Ακτινολόγος, υπήρξε ένα από τα πιο αξιόλογα και λαμπρά μέλη της, εξαίρετος επιστήμονας, προσιτός και αγαπητός σε όλους.

Η κηδεία θα τελεστεί σήμερα Τετάρτη 5/11/2025, στις 3.30 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, στην Καλλιθέα Αιγίου.

Παράκληση της οικογένειας αντί στεφάνων οι δωρέες χρημάτων στον Σύλλογο «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

