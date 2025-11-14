Αίγιο: Πιάστηκαν ανήλικοι διαρρήκτες, «χτύπησαν» δεύτερη φορά επιχείρηση

Στα χέρια της Αστυνομίας δυο ανήλικοι διαρρήκτες στο Αίγιο.

Αίγιο: Πιάστηκαν ανήλικοι διαρρήκτες, «χτύπησαν» δεύτερη φορά επιχείρηση
14 Νοέ. 2025 11:02
Για διάπραξη διακεκριμένων κλοπών, στο Αίγιο συνελήφθησαν δυο ανήλικοι από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων και του Αστυνομικού Τμήματος Αιγιαλείας, ενώ εξιχνιάσθηκαν δυο κλοπές σε κατάστημα.

Σε βάρος των ανηλίκων 15 και 17 ετών, που συνελήφθησαν χθες τα ξημερώματα, Πέμπτη 13/11/2025 σχηματίσθηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία, για διάπραξη διακεκριμένων κλοπών.

Επιπλέον, σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή, σε βάρος ενός 17χρονου, τα πλήρη στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί, καθώς και σε βάρος τεσσάρων γονέων των ανηλίκων για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Ειδικότερα, στις 13/11/2025 τα ξημερώματα, οι τρεις ανήλικοι κατηγορούμενοι ενεργώντας από κοινού με άγνωστο δράστη, διέρρηξαν παντοπωλείο στο Αίγιο και αφαίρεσαν την ταμειακή μηχανή, αξίας 600 ευρώ, που περιείχε το χρηματικό ποσό των 300 ευρώ και 50 πακέτα τσιγάρων, αξίας 200 ευρώ.

Για τη διερεύνηση του περιστατικού διενεργήθηκαν άμεσες αναζητήσεις από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας και του Αστυνομικού Τμήματος Αιγιαλείας οι οποίοι εντόπισαν τους δυο ανήλικους να κινούνται πεζή και τους συνέλαβαν.

Από την προανάκριση που ενήργησαν οι αστυνομικοί προέκυψε επίσης ότι στις 12/11/2025 τα ξημερώματα οι ανήλικοι κατηγορούμενοι αποπειράθηκαν να διαρρήξουν το ίδιο κατάστημα, ρίχνοντας πέτρες στην γυάλινη πόρτα εισόδου, χωρίς να ολοκληρώσουν την πράξη τους, λόγω ήχησης του συστήματος συναγερμού.

Σε σωματικές έρευνες που ενήργησαν οι αστυνομικοί στους ανήλικους βρήκαν στην κατοχή του 17χρονου και κατέσχεσαν δυο κουκούλες τύπου full face και έξι πακέτα τσιγάρων.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας – Παράλληλη έδρα Αιγίου.

 

