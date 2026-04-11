Αίγιο: Πλήθος πιστών στη συνάντηση των Επιταφίων στην κεντρική πλατεία ΦΩΤΟ

Με τη δέουσα εκκλησιαστική λαμπρότητα, αλλά και μέσα σε ατμόσφαιρα έντονης συγκίνησης, τελέστηκε το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής, 10 Απριλίου 2026, η Ακολουθία του Επιταφίου Θρήνου στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Φανερωμένης Αιγίου.

Της ακολουθίας προέστη ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμος, ενώ συμπροσευχόμενος παρέστη και ο πρώην Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Αμβρόσιος. Η παρουσία των δύο ιεραρχών προσέδωσε ιδιαίτερο βάρος στη φετινή τελετή, η οποία συγκέντρωσε μεγάλο αριθμό πιστών, αλλά και εκπροσώπους της τοπικής και πολιτικής ζωής του τόπου.

Μετά την ολοκλήρωση της ακολουθίας μέσα στον ναό, ακολούθησε η λιτάνευση του Επιταφίου στους δρόμους του Αιγίου, σε μία από τις πιο φορτισμένες στιγμές της Μεγάλης Εβδομάδας. Η πομπή κατευθύνθηκε προς το κέντρο της πόλης, όπου πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη συνάντηση των Επιταφίων των ενοριών του Αιγίου στην κεντρική πλατεία.

Η συνάντηση των Επιταφίων στην καρδιά του Αιγίου

Η εικόνα στην πλατεία ήταν επιβλητική. Οι Επιτάφιοι των ενοριών συναντήθηκαν στο ίδιο σημείο, μέσα σε κατανυκτικό κλίμα, ενώ ακολούθησε κοινή δέηση υπέρ υγείας, ειρήνης και σωτηρίας όλων. Ήταν μια στιγμή με έντονο συμβολισμό για την τοπική Εκκλησία, αλλά και για την ίδια την πόλη, που κάθε χρόνο ζει με ιδιαίτερη ευλάβεια τη Μεγάλη Παρασκευή.

Η σύναξη αυτή αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς για το πασχαλινό τελετουργικό του Αιγίου, καθώς ενώνει σε κοινή προσευχή κλήρο, λαό και εκπροσώπους των αρχών, δίνοντας στην τελετή έναν βαθύτερο συλλογικό χαρακτήρα.

Το μήνυμα του Μητροπολίτη Ιερωνύμου

Κατά την πνευματική του ομιλία, ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμος στάθηκε στο θεολογικό περιεχόμενο της Αγίας και Μεγάλης Παρασκευής, υπογραμμίζοντας ότι η Σταυρική Θυσία του Χριστού συνιστά την ύψιστη έκφραση της θείας αγάπης και το θεμέλιο της σωτηρίας του ανθρώπου.

Όπως τόνισε, ο Χριστός προσφέρει εκούσια τον εαυτό Του, προκειμένου να ανακαινίσει την ανθρώπινη φύση και να ανοίξει τον δρόμο της θέωσης, που βιώνεται μέσα στην Εκκλησία και ιδιαίτερα μέσα από τη συμμετοχή στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Παράλληλα, ανέδειξε τη σημασία της σταυρικής αγάπης ως πρότυπο ζωής για κάθε χριστιανό, επιμένοντας ότι η πίστη δεν είναι μια αφηρημένη έννοια, αλλά καλεί σε μετάνοια, ταπείνωση και ουσιαστική προσφορά προς τον συνάνθρωπο.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, απηύθυνε ευχές για καλή Ανάσταση προς τον πρώην Μητροπολίτη κ. Αμβρόσιο, τον Δήμαρχο Αιγιαλείας κ. Παναγιώτη Ανδριόπουλο, καθώς και προς τους εκπροσώπους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, της Αυτοδιοίκησης, των φορέων και των Σωμάτων Ασφαλείας που έδωσαν το «παρών».

Το κάλεσμα του κ. Αμβροσίου

Στη συνέχεια μίλησε και ο πρώην Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Αμβρόσιος, ο οποίος έδωσε έμφαση στην ανάγκη της προσευχής, καλώντας τους πιστούς να στραφούν με περισσότερη θέρμη προς τον φιλάνθρωπο Θεό και την Υπεραγία Θεοτόκο. Στο σύντομο μήνυμά του ευχήθηκε και εκείνος σε όλους καλή Ανάσταση, δίνοντας το δικό του πνευματικό στίγμα στη συγκέντρωση.

Μετά το πέρας της κοινής παρουσίας στην πλατεία, η λιτανευτική πομπή του Επιταφίου του Μητροπολιτικού Ναού επέστρεψε στη Φανερωμένη, όπου και ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με την εκκλησιαστική τάξη, η Ακολουθία του Επιταφίου Θρήνου.

Η βραδιά στο Αίγιο έκλεισε μέσα σε κλίμα ηρεμίας και εσωτερικής περισυλλογής, με το βλέμμα πλέον στραμμένο στην κορύφωση του Θείου Δράματος και στο αναστάσιμο μήνυμα που ακολουθεί. Από την πλευρά της, η Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας απηύθυνε ευχές προς όλους τους πιστούς για καλή και ευλογημένη Ανάσταση.

