Αίγιο: Σεμινάριο Πρώτων Βοηθείων ψυικής υγείας στο ΕΚΑΜΕ ΦΩΤΟ

Στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης, ανάπτυξης των γνώσεων και της ποιότητας παροχής υπηρεσιών στα άτομα με αναπηρίες, οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΜΕ παρακολούθησαν ένα σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών Ψυχικής Υγείας την Παρασκευή 17/10/ 2025 στο χώρο του σχολείου με την ειδική εκπαιδεύτρια και κοινωνική λειτουργό του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Μαρία Θεοδωρακοπούλου.

Το σεμινάριο ήταν 4ωρο και είχε στόχο την πρόληψη, την έγκαιρη παρέμβαση και την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας στο εργασιακό περιβάλλον. Εμπεριείχε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα:

• με το τι είναι και τι όχι πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας,

• με τις βασικές αρχές παροχής αυτών,

• σωστή ή μη σωστή παρέμβαση στην παροχή τους,

• σωστή ή μη επικοινωνία κατά την παροχή τους και

• αυτοφροντίδα του ατόμου που τις παρέχει με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων αναγνώρισης και διαχείρισης ψυχικών κρίσεων.

Το ΔΣ του ΕΚΑΜΕ σε ανακοίνωσή του «ευχαριστεί από καρδιάς την εκπαιδεύτρια για την άριστη μετάδοση των γνώσεων και τον επαγγελματισμό της καθώς και όλους τους συμμετέχοντες και τους εύχεται υγεία και επιτυχίες».

