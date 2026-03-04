Αίγιο: Τηλεφώνημα για βόμβα στο Δικαστικό Μέγαρο – Αναμένεται ειδικός σκύλος από την Πάτρα

Τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας στο Δικαστικό Μέγαρο Αιγίου κινητοποίησε τις αστυνομικές αρχές το πρωί της Τετάρτης.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγιαλείας, Γιώργος Μπέσκος, οι αρχές βρίσκονται ήδη στο σημείο και πραγματοποιούν τους απαραίτητους ελέγχους, ενώ αναμένεται και η συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου από την Πάτρα.

Οι αστυνομικοί ερευνούν τον χώρο προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για πραγματική απειλή ή για φάρσα, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό.

