Αίγιο: Τηλεφώνημα για βόμβα στο Δικαστικό Μέγαρο – Αναμένεται ειδικός σκύλος από την Πάτρα
Αναστάτωση προκλήθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Αιγίου μετά από τηλεφώνημα για βόμβα. Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις, ενώ αναμένεται και ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος από την Πάτρα για τον έλεγχο του χώρου.
Τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας στο Δικαστικό Μέγαρο Αιγίου κινητοποίησε τις αστυνομικές αρχές το πρωί της Τετάρτης.
Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγιαλείας, Γιώργος Μπέσκος, οι αρχές βρίσκονται ήδη στο σημείο και πραγματοποιούν τους απαραίτητους ελέγχους, ενώ αναμένεται και η συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου από την Πάτρα.
Οι αστυνομικοί ερευνούν τον χώρο προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για πραγματική απειλή ή για φάρσα, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό.
