Αίγιο: Την Κυριακή προβολή της ταινιάς «1822, Το Ολοκαύτωμα της Νάουσας»

Πρεμιέρα για τη νέα ιστορική ταινία του Β.Τσικάρα «1822, Το Ολοκαύτωμα της Νάουσας», την Κυριακή 25/01/2026, στις 8 το βράδυ, στον Δημοτικό Κινηματογράφο «ΑΠΟΛΛΩΝ», στο Αίγιο.

Υπόθεση: Μια γυναίκα αφηγείται όσα είδαν τα μάτια της κατά το ολοκαύτωμα της Νάουσας. Οι οπλαρχηγοί της Νάουσας αποφασίζουν τον μεγάλο ξεσηκωμό, αναγκάζοντας τον Εμπού Λουμπούτ να κινηθεί εναντίον της πόλης και να την πολιορκήσει. Στον Πύργο Ζαφειράκη και στην Αράπιτσα θα εκτυλιχτούν οι τελευταίες στιγμές του δράματος. Την ίδια ώρα στη Θεσσαλονίκη, ο Γάλλος πρόξενος Φρανσουά Μαρί Μποτί, φαντάζει άτολμος και αδύναμος να βοηθήσει.

Η ταινία «1822, το Ολοκαύτωμα της Νάουσας» γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στη Νάουσα, με έξτρα σκηνές στη Θεσσαλονίκη και την Όσσα Λαγκαδά. Έγινε σε συνεργασία με τον Δήμο Ηρωικής Πόλης Νάουσας, τον «Σύλλογο Φίλων Ιστορίας και Αναπαράστασης Αυτής Γιαννιτσών», την «Ομάδα Ιστορικής Αναβίωσης Αρματολοί» και την «Αράπιτσα – Όμιλος Περιβάλλοντος και Πολιτισμού Νάουσας».

Είναι αφιερωμένη στα 200 χρόνια (1821 – 2021) από την έναρξη της ελληνικής επανάστασης και στα 203 χρόνια (1822 – 2025) από το ολοκαύτωμα της Νάουσας.

Το ρόλο του Ζαφειράκη Θεοδοσίου υποδύεται ο Μανώλης Σαββίδης και η γυναίκα της φωτιάς (όπως αναφέρεται) που αφηγείται την καταστροφή της Νάουσας, είναι η Μαρία Παπαγιάννη. Στο ρόλο του Γάλλου προξένου Φρανσουά Μαρί Μποττύ, ο Βασίλης Τσικάρας.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σενάριο – σκηνοθεσία: Βασίλης Τσικάρας

Φωτογραφία: Nick Garas

Μουσική: Γιάννης Κριβέρης

Παραδοσιακές φορεσιές, οπλισμός, σκηνογραφία: Μανώλης Σαββίδης

Ενδυματολογία, props: Μαρία Βλάχου

Μοντάζ: Nick Garas – Βασίλης Τσικάρας

Ηχοληψία: Τάσος Πέππας

Βοηθοί σκηνοθέτη: Σάκης Καραπετιάν, Βαλάντης Ναγκολούδης

Οπερατέρ: Παναγιώτης Περπερίδης

Γραφιστικά – εφέ: Nick Garas

Παίζουν (μεταξύ άλλων): Μανώλης Σαββίδης, Μαρία Παπαγιάννη, Βασίλης Τσικάρας, Γιώργος Τούλης, Nick Garas, Πόλις Δεμιρτζόγλου, Πλάτωνας Τσιπίδης, Σταύρος Δουκουζγιάννης, Γεωργία Παπαδοπούλου, Πάνος Μέγγουλης, Δήμητρα Βουτουρλή, Βαΐα Τάσσιου, Σταύρος Ιωαννίδης, Μάκης Τάντσης, Έλσα Πετικοπούλου, Σπύρος Ξυπολιάς, Γιώργος Φεϊδάντσης, Spas Hari Bedrosian, Argir Stoyanov Argirov. Daniel Emilov Karabeliov, Danail Dimitrov και η μικρή Μαρία Ιωαννίδου.

Η ταινία υλοποιήθηκε κατόπιν έγκρισης του έργου “Δημιουργία Ιστορικής Διαδρομής του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας” και χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ του Υπουργείου Εσωτερικών.

Παραγωγή: Δήμος Ηρωικής πόλης Νάουσας

Εκτέλεση παραγωγής: Box productions

Υλοποίηση – film production – post production: Aratos films

Παραγωγή ® 2025

Πρεμιέρα στην Ν.Ελλάδα με συνδιοργάνωση Δήμου Αιγιαλείας και παραρτήματος ιστορικού κινηματογράφου πολ.σωματείου ΑΡΑΤΟΣ Κυριακή 25 Ιανουαρίου ώρα 20.00 (παραμονή Επετείου της Μυστικοσυνέλευσης της Βοστίτσας)

Trailer: https://youtu.be/l_1U4Bm9M0o?si=IhQbWwzc_aqtJ3fK

