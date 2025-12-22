Αίγυπτος: Νεκρή μια τουρίστρια από σύγκρουση πλοίων στον Νείλο

Οι αρμόδιες αρχές της Αιγύπτου έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης

Αίγυπτος: Νεκρή μια τουρίστρια από σύγκρουση πλοίων στον Νείλο
22 Δεκ. 2025 12:17
Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, περίπου στις 19:00 τοπική ώρα, νότια της πόλης και κοντά στο φράγμα της Έσνα της Αιγύπτου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα επιβατηγά πλοία «RoyalBeau Rivage» και «Opera» συγκρούστηκαν κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Από τη σύγκρουση έχασε τη ζωή της μία 47χρονη Ιταλίδα, εκπαιδευτικός στο επάγγελμα, από περιοχή κοντά στην πόλη Λ’Άκουιλα της κεντρικής Ιταλίας, σύμφωνα με δημοσιεύματα ιταλικών μέσων ενημέρωσης.

Όπως αναφέρεται, η γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά όταν έπεσε κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, διακομίστηκε σε νοσοκομείο, αλλά υπέκυψε λίγο αργότερα στη μονάδα εντατικής θεραπείας.

Φωτογραφίες από το σημείο του δυστυχήματος κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποτυπώνοντας τις ζημιές στα πλοία.

Ζημιές σε καμπίνες – Ασφαλείς οι υπόλοιποι επιβάτες

Κατά τη σύγκρουση καταστράφηκαν τέσσερις καμπίνες, ενώ, σύμφωνα με τις αιγυπτιακές και ιταλικές αρχές, οι υπόλοιποι Ιταλοί επιβάτες είναι καλά στην υγεία τους και δεν διατρέχουν κίνδυνο.

Το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε, μέσω του πρακτορείου Ansa, ότι αξιωματούχοι του ιταλικού προξενείου βρίσκονται σε επαφή με τον σύζυγο της γυναίκας, καθώς και με τους τουριστικούς πράκτορες που εμπλέκονται στο ταξίδι.

Σε εξέλιξη οι έρευνες των αιγυπτιακών Αρχών για τα αίτια της σύγκρουσης

Οι αρμόδιες αρχές της Αιγύπτου έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί επίσημες πληροφορίες για το αν ευθύνονται τεχνικά προβλήματα, ανθρώπινο λάθος ή άλλοι παράγοντες.

Το Λούξορ, γνωστό για τους εντυπωσιακούς ναούς και τους αρχαίους τάφους στην Κοιλάδα των Βασιλέων, αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της Αιγύπτου και προσελκύει κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες από όλο τον κόσμο.

