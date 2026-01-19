Αίγυπτος: Σοβαρές κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση σε ορφανοτροφείο – Εμπλέκονται επιχειρηματίας και διευθυντής

Μεγάλες διαστάσεις λαμβάνει υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης σε ορφανοτροφείο στην Αίγυπτος, με κατηγορούμενους έναν επιχειρηματία και τον διευθυντή του ιδρύματος. Οι εξελίξεις ήρθαν στο φως έπειτα από έρευνα των αιγυπτιακών αρχών, η οποία αποκάλυψε οργανωμένο δίκτυο εκμετάλλευσης ανηλίκων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο επιχειρηματίας φέρεται να εκμεταλλευόταν την οικονομική του επιρροή, εμφανιζόμενος ως «δωρητής» στο ορφανοτροφείο της περιοχής Σείχ Ζενέντ. Παρείχε χρήματα και δώρα τόσο στους τροφίμους όσο και στη διοίκηση του ιδρύματος, στο πλαίσιο σχεδίου που, όπως προέκυψε, είχε στόχο τη σεξουαλική εκμετάλλευση.

Όπως προκύπτει από την έρευνα, ο κατηγορούμενος υπέβαλε αίτημα στο διοικητικό συμβούλιο του ορφανοτροφείου για τη χρηματοδότηση τεσσάρων τροφίμων, προκειμένου να διαμένουν στο διαμέρισμά του. Το αίτημα εγκρίθηκε από τον διευθυντή του ιδρύματος, μέσω σύμβασης που οι αρχές χαρακτηρίζουν προσχηματική.

Μετά τη μετακόμιση των τεσσάρων τροφίμων, οι αρχές διαπίστωσαν ότι υπέστησαν σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο επιχειρηματίας φέρεται να τους απειλούσε ότι θα διακόψει την οικονομική υποστήριξη και θα τους εγκαταλείψει, σε περίπτωση που αποκαλύψουν όσα συνέβαιναν.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν ένα από τα θύματα προχώρησε σε καταγγελία, γεγονός που οδήγησε σε άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών. Οι δύο κατηγορούμενοι συνελήφθησαν και τέθηκαν υπό κράτηση για τέσσερις ημέρες, εν αναμονή της εξέλιξης της έρευνας.

Σύμφωνα με τις αρχές, τόσο οι ομολογίες των εμπλεκομένων όσο και τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έκθεσης επιβεβαιώνουν τις καταγγελίες, προκαλώντας έντονη κοινωνική αντίδραση και σοκ στην αιγυπτιακή κοινή γνώμη.

