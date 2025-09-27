Αιματοχυσία χωρίς τέλος στη Γάζα: Περισσότεροι από 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από ισραηλινές επιθέσεις

Σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της περιοχής, που βρίσκεται υπό τον έλεγχο της Χαμάς, περισσότεροι από 65.900 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από την αρχή του πολέμου, τον Οκτώβριο του 2023

Αιματοχυσία χωρίς τέλος στη Γάζα: Περισσότεροι από 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από ισραηλινές επιθέσεις
27 Σεπ. 2025 18:00
Pelop News

Η αιματοχυσία στη Γάζα συνεχίζεται! Το λέμε γιατί τουλάχιστον 51 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας σήμερα (27/09/2025) από τα ξημερώματα, 27 εξ αυτών στην πόλη της Γάζας, μετέδωσε σήμερα το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA.

Ζαπορίζια: Κόκκινος συναγερμός για πιθανό πυρηνικό ατύχημα!

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον «τοπικών τρομοκρατικών οργανώσεων» συνεχίστηκαν κατά μήκος της παράκτιας περιοχής, με την επίθεση στην πόλη της Γάζας να επεκτείνεται.

Ισραηλινές δυνάμεις ανακάλυψαν όπλα, μεταξύ αυτών αντιαρματικά όπλα, ρουκέτες και εκρηκτικά, αναφέρεται στην έκθεση του ισραηλινού στρατού.

«Ένας αριθμός τρομοκρατών που συνιστούσε απειλή στα στρατεύματα εξουδετερώθηκε», λέει η έκθεση. Προστίθεται πως η ισραηλινή πολεμική αεροπορία επιτέθηκε σε περίπου 120 στόχους, μεταξύ άλλων στρατιωτικές εγκαταστάσεις και υπόγειες τρομοκρατικές υποδομές.

Σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της περιοχής, που βρίσκεται υπό τον έλεγχο της Χαμάς, περισσότεροι από 65.900 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας από την αρχή του πολέμου, τον Οκτώβριο του 2023.

Σύμφωνα με το WAFA, η πλειονότητα εξ αυτών είναι γυναίκες και παιδιά. «Αυτός ο απολογισμός παραμένει ημιτελής, καθώς πολλά θύματα παραμένουν παγιδευμένα κάτω από τα χαλάσματα, απρόσιτα από τα ασθενοφόρα και τις ομάδες διάσωσης», τονίζει το WAFA.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:49 Συναγερμός: Εξαφανίστηκε 15χρονη από χώρο φιλοξενίας στην Αθήνα
19:40 Καιρός (28/09/2025): Πολλές περιοχές της Δυτικής Ελλάδας θα βρεθούν αντιμέτωπες με τις πρώτες δύσκολες συνθήκες
19:29 «Μου την έδωσε ένας με μαχαίρι από πίσω», μαρτυρία που συγκλονίζει από τη γιορτή της Τσικουδιάς
19:15 Όρμπαν: Αντέγραψε τον Τραμπ και χαρακτηρίζει «τρομοκρατική» οργάνωση το κίνημα Antifa
19:08 Στη Σάμο συνελήφθη 29χρονος για απάτες σε βάρος ηλικιωμένων
18:57 Γερμανία: Εξετάζεται το ενδεχόμενο να επιτρέψει στο στρατό της να καταρρίπτει drones
18:46 Κακοκαιρία: Άρχισαν τα μηνύματα από την Πολιτική Προστασία, τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στα νησιά του Ιονίου, Δ. Στερεά, Νότια και Δυτική Πελοπόννησο
18:35 Τραμπ: Στέλνει στρατό στο Πόρτλαντ! Ανέπτυξε την Εθνοφρουρά και πεζοναύτες στο Λος Άντζελες μέσα στο καλοκαίρι
18:22 «Είναι στις προσευχές μου η κατά σάρκα μητέρα μου» η Μαρία Λιονάκη σπάει την σιωπή της!
18:10 Ναρκωτικά με τζίρο 8 εκάτ. ευρώ! Ένας τόνος, 161 κιλά και 161 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 1.640 δενδρύλλια! ΒΙΝΤΕΟ
18:00 Αιματοχυσία χωρίς τέλος στη Γάζα: Περισσότεροι από 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από ισραηλινές επιθέσεις
17:49 Μέχρι το τέλος του 2025 συνδέεται με την Κυλλήνη η Πατρών-Πύργου
17:37 Δείτε γιατί σταματά την απεργία πείνας ο Δημήτρης Οικονομόπουλος, που συμπαραστεκόταν στον Πάνο Ρούτσι
17:30 Ηράκλειο: Συναγερμός με κρούσμα μηνιγγίτιδας, 20χρονος νοσηλεύεται στην Παθολογική Κλινική στο ΠΑΓΝΗ
17:22 Πειστική εμφάνιση για την ΑΕ Γλαύκου Έσπερου στην πρόβα τζενεράλε ΦΩΤΟ
17:11 Ο κόσμος έχει τρελαθεί: Ομολόγησε τηλεοπτικά ότι σκότωσε τους γονείς του και τους έθαψε στην αυλή του σπιτιού τους !
17:00 Πάτρα: Στόχος η δημιουργία Κλινικής Μεταμοσχεύσεων
16:53 Πάνος Ρούτσι: Ο απεργός πείνας Δημήτρης Οικονομόπουλος πήρε εξιτήριο από το «Λαϊκό»
16:41 Μυρμήγκια: Πώς θα απαλλαγείτε από τις ανεπιθύμητες επισκέψεις τους στην κουζίνα
16:30 Ο Παναθηναϊκός πρωτιά με το…καλημέρα στη League Phase του Europa League
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ