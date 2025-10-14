Αίολος Αγυιάς: Τι δήλωσαν Σκέντζος-Χατζαράς μετά την ήττα από την ΑΕ Ροϊτίκων

Ο Αίολος Αγυιάς ηττήθηκε με 66-61 από την ΑΕ Ροϊτίκων στις λεπτομέρειες, σε παιχνίδι για τη 2η αγωνιστική του φετινού πρωταθλήματος της Α1 ΕΣΚΑ-Η.

Διαιτητές: Παπαδόπουλος-Σαμαράς-Χατζηγιάννης. Τα 10λεπτα: 18-15, 15-19, 14-14, 14-18.

ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ (Βασίλης Σκέντζος): Βαλαής 6 (1), Παπαδημητρίου, Σπύρου 4, Νάτσκος 2, Σκλάβος, Φούντας, Λαγογιάννης 23 (3), Στόλλας 11 (1), Πίκιος 9, Τσούνας 3, Κολοτούρος 3 (1).

ΑΕ ΡΟΪΤΙΚΩΝ (Αλέκος Πολυδωρόπουλος): Ντούβας, Ντεμίρης 4, Βουρνάς 15 (2), Παπανικολάου, Δ. Πολυδωρόπουλος 14 (3), Περδίκης 5 (1), Διαμαντόπουλος, Καραγιάννης 16, Γιαννικόπουλος, Παπαγεωργίου, Λυμπέρης 7 (2), Μουλλαράς.

Ο προπονητής του Αίολου Αγυιάς Βασίλης Σκέντζος δήλωσε τα εξής αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης: «Ημασταν αρκετά βελτιωμένοι σέ σχέση με το πρώτο παιχνίδι. Εχουμε δύσκολο πρόγραμμα στην αρχή τού πρωταθλήματος, αλλά με τέτοια απόδοση σαν τη χθεσινή είμαστε πολύ αισιόδοξοι για τη συνέχεια».

Ο βοηθός προπονητή του Αίολου Αγυιάς Αγγελος Χατζαράς δήλωσε τα εξής: «Κάναμε ένα πολύ καλό α΄ ημίχρονο, ξεκινώντας από την πολύ καλή άμυνα απέναντι σε μια ομάδα με σπουδαίο ταλέντο και εμπειρία. Ξεκινήσαμε νωθρά το β΄ ημίχρονο, με αποτέλεσμα να το εκμεταλλευτούν οι αντίπαλοί μας και να προηγηθούν με 8 πόντους. Απαντήσαμε, όμως, με ψυχραιμία και καλές επιλογές, φέραμε το παιχνίδι στα ίσα και ηττηθήκαμε στις λεπτομέρειες. Συγχαρητήρια στην ομάδα της ΑΕ Ροϊτίκων, καλή συνέχεια στο πρωτάθλημα και εύχομαι να πετύχει τον στόχο της».

