Αίολος Αγυιάς: Τι δήλωσαν Βασίλης Σκέντζος και Αγγελος Χατζαράς για την πρεμιέρα

Ο Αίολος Αγυιάς ηττήθηκε από την ΕΑΠ, εκτός έδρας, με σκορ 85-75 στην πρεμιέρα του φετινού πρωταθλήματος της Α1 ΕΣΚΑ-Η. Τα 10λεπτα: 23-20, 25-17, 21-16, 16-22.

ΕΑΠ (Φραγκισκάτος): Κάλλης 16 (2), Πατούχας 2, Ασημακόπουλος 2, Λεοντίου 12, Διαμαντόπουλος 11, Γιαννόπουλος 9, Κωνσταντόπουλος, Δ. Φραγκισκάτος 17 (2), Μπαλάσκας 6, Σούντρης 10.

ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ (Σκέντζος): Βαλαής 11 (1), Παπαδημητρίου, Σπύρου 4, Νάτσκος 12, Σκλάβος, Φούντας, Λαγογιάννης 16 (1), Στόλλας 9, Πίκιος 18 (3), Τσούνας 5.

Ο προπονητής του Αίολου Αγυιάς Βασίλης Σκέντζος δήλωσε τα εξής αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης: «Είμαστε μια καινούργια ομάδα και θα χρειαστεί λίγος χρόνος για να μάθουμε να παίζουμε μαζί. Θα χρειαστεί ταυτόχρονα και χρόνος στα νέα παιδιά για να μάθουν την κατηγορία. Παίξαμε εκτός έδρας με μία από τις πιο δυνατές ομάδες του πρωταθλήματος. Είχαμε καλά διαστήματα, μείναμε ευχαριστημένοι από την προσπάθειάς μας και συνεχίζουμε».

Ο βοηθός προπονητή του Αίολου Αγυιάς Αγγελος Χατζαράς δήλωσε τα εξής: «Κάναμε πολύ καλό ξεκίνημα στο α΄ 10λεπτο, στη συνέχεια όμως τα χαμένα αμυντικά ριμπάουντ και οι λάθος επιλογές στην επίθεση, μας ανάγκασαν να κυνηγάμε το σκορ για το υπόλοιπο του αγώνα. Παρ΄ όλο που η διαφορά έφτασε τους 19 πόντους, στο τελευταίο 10λεπτο καταφέραμε να μειώσουμε στους 8 κι αν ήμασταν λίγο πιο τυχεροί θα μπορούσαμε να διεκδικήσουμε κάτι από το παιχνίδι. Συνεχίζουμε με αισιοδοξία και σκληρή δουλειά. Καλή αγωνιστική χρονιά σε όλους τους συλλόγους».

