Τρία αμερικανικά πολεμικά πλοία (USS Stockdale και δύο σκάφη ακτοφυλακής) έφτασαν στην Αϊτή εν μέσω βίας συμμοριών και πολιτικής αστάθειας.

Αϊτή: Αμερικανικά πολεμικά πλοία στον κόλπο της Πορτ-ο-Πρενς
04 Φεβ. 2026 8:21
Τρία πολεμικά πλοία των Ηνωμένων Πολιτειών εισήλθαν στον κόλπο της Πορτ-ο-Πρενς στην Αϊτή την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2026, όπως ανακοίνωσαν η αμερικανική πρεσβεία και η Νότια Διοίκηση των ΗΠΑ (SOUTHCOM).

Πρόκειται για το αντιτορπιλικό USS Stockdale (κλάσης Arleigh Burke) και τα δύο σκάφη της Ακτοφυλακής USCGC Stone και USCGC Diligence. Η ανάπτυξή τους πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της επιχείρησης Southern Spear, μιας ευρύτερης στρατιωτικής δραστηριότητας των ΗΠΑ στην Καραϊβική που στοχεύει κυρίως στην καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων στη θάλασσα.

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, η παρουσία των πλοίων «αντανακλά την ακλόνητη δέσμευση των ΗΠΑ στην ασφάλεια, τη σταθερότητα και ένα καλύτερο μέλλον για την Αϊτή». Η απόφαση ελήφθη κατόπιν εντολής του Υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο έντονης πολιτικής αναταραχής στην Αϊτή. Πέντε μέλη του Προεδρικού Συμβουλίου Μετάβασης έχουν εκφράσει την πρόθεση να απομακρύνουν τον πρωθυπουργό Αλίξ Φιλς-Εμέ, λίγες ημέρες πριν από την τυπική λήξη της θητείας του συμβουλίου στις 7 Φεβρουαρίου 2026.

Η χώρα παραμένει αντιμέτωπη εδώ και χρόνια με ακραία βία από ισχυρές συμμορίες, οι οποίες ευθύνονται για δολοφονίες, βιασμούς, απαγωγές, λεηλασίες και άλλα σοβαρά εγκλήματα.

Πρόσφατα, οι ΗΠΑ επέβαλαν νέα περιοριστικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων απαγορεύσεων θεωρήσεων εισόδου, σε Αϊτινούς αξιωματούχους – μεταξύ των οποίων και δύο μέλη του Προεδρικού Συμβουλίου Μετάβασης – κατηγορώντας τους ότι υποστηρίζουν συμμορίες.

Το USS Stockdale, όπως και άλλα πλοία της αρμάδας που έχουν αναπτυχθεί στην Καραϊβική, συμμετέχουν σε επιχειρήσεις κατά της διακίνησης ναρκωτικών. Η επιχείρηση Southern Spear, που ξεκίνησε το 2025, περιλαμβάνει περιπολίες, συλλογή πληροφοριών και συνεργασία με χώρες της περιοχής για την παρεμπόδιση παράνομων θαλάσσιων δικτύων.

