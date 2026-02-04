Φιλιππίνες: Καταστροφική πυρκαγιά στο Μπονγκάο: Σχεδόν 1.000 σπίτια έγιναν στάχτη

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε αργά το βράδυ της Τρίτης 3 Φεβρουαρίου 2026 σε πυκνοκατοικημένη περιοχή του Μπονγκάο, στην επαρχία Ταουί-Ταουί των Φιλιππίνων, με αποτέλεσμα την ολοσχερή καταστροφή περίπου 1.000 κατοικιών.

Σύμφωνα με το Δημοτικό Γραφείο Μείωσης και Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφών (MDRRMO) του Μπονγκάο, η φωτιά ξεκίνησε μετά τις 10:00 μ.μ. στην περιοχή Barangay Lamion και κατασβέστηκε πλήρως γύρω στις 2:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης 4 Φεβρουαρίου.

Οι ισχυροί άνεμοι που επικρατούσαν στην περιοχή συνέβαλαν στην ταχεία εξάπλωση της φωτιάς ανάμεσα στα σπίτια, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις βρίσκονταν σε πολύ μικρή απόσταση μεταξύ τους.

Επιπλέον, η καταστροφή αρκετών πεζογεφυρών δυσχέρανε σημαντικά τις προσπάθειες κατάσβεσης και διάσωσης, καθώς περιορίστηκε η πρόσβαση σε ορισμένα σημεία της πληγείσας περιοχής. Παρά τις δυσμενείς συνθήκες, μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κανένας νεκρός ή τραυματίας.

A massive fire engulfed a residential area in Barangay Lamion, Bongao, Tawi-Tawi, Philippines 🇵🇭 (03.02.2026) According to the MDRRMO Bongao, an estimated 1,000 houses were destroyed. Video: S/B F&M SeaJet pic.twitter.com/hq7E0Liw62 — Disaster News (@Top_Disaster) February 4, 2026

Οι πληγείσες οικογένειες μεταφέρθηκαν άμεσα σε ασφαλές σημείο και φιλοξενούνται προσωρινά σε κοντινό γυμναστήριο, ενώ συνεχίζονται οι ενέργειες αποκατάστασης και παροχής βοήθειας.

Οι τοπικές αρχές διενεργούν έρευνα για τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.

