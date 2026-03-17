Αιτήματα δημοτών Οβρυάς, Οικία Σώκαρη, κοινωνικά δίκτυα του δήμου και γραφεία παρατάξεων

Οι δημοτικοί σύμβουλοι του “σπιράλ”, Θάνος Δούρος, Χαράλαμπος Στανίτσας, Σοφία Στεφανοπούλου και Πέτρος Ψωμάς έστειλαν στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου τις ερωτήσεις τους για την ειδική συνεδρίαση Λογοδοσίας, που θα διεξαχθεί την προσεχή Τετάρτη.

Οι ερωτήσεις αφορούν αιτήματα κατοίκων της Οβρυάς σχετικά με την επικίνδυνη διασταύρωση Δημοκρατίας και Ηλείας, την τύχη της Οικίας Σώκαρη μετά το «ναυάγιο» της συνεργασίας με το Υπουργείο Δικαιοσύνης καθώς και ενημέρωση σχετικά με την απαγόρευση σχολιασμού στα κοινωνικά δίκτυα του Δήμου Πατρέων και την καθυστέρηση παραχώρησης γραφείων στις παρατάξεις της αντιπολίτευσης.

Ακολουθούν οι πλήρεις διατυπώσεις των ερωτημάτων:

Αίτημα δημοτών της Οβρυάς

Κάτοικοι της περιοχής Οβρυάς απέστειλαν τα αιτήματά τους στον Δήμο Πατρέων ζητώντας άμεση παρέμβαση και λήψη μέτρων οδικής ασφάλειας στη διασταύρωση Δημοκρατίας και Ηλείας, με αφορμή ένα τραγικό τροχαίο δυστύχημα που έγινε πρόσφατα στη συγκεκριμένη διασταύρωση.

«Το σημείο είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο, καθώς από την κατεύθυνση της Άνω Οβρυάς υπάρχει μεγάλη κατηφορική ευθεία όπου αναπτύσσονται υψηλές ταχύτητες, ενώ η ορατότητα από τις κάθετες οδούς είναι περιορισμένη. Η έλλειψη φωτεινής σηματοδότησης και σαφούς διαγράμμισης δημιουργεί καθημερινά σοβαρό κίνδυνο για οδηγούς και πεζούς. Το πρόσφατο θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στο σημείο αυτό καθιστά πλέον επιτακτική την ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων».

Οι κάτοικοι ζητούν, μεταξύ άλλων:

• Την άμεση τοποθέτηση φωτεινού σηματοδότη στη διασταύρωση Δημοκρατίας και Ηλείας

• Την κατάλληλη διαγράμμιση του οδοστρώματος

• Τη δημιουργία διάβασης πεζών στην οδό Ανδρούτσου

• Την άμεση λήψη μέτρων με στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων

Θα θέλαμε μία ενημέρωση των δημοτών, μέσω του δημοτικού συμβουλίου, για το τι προτίθεται να πράξει η δημοτική αρχή, σε σχέση με τις δικές της αρμοδιότητες.

Οικία Σώκαρη

Διαβάσαμε στον τοπικό τύπο πως η παραχώρηση της Οικίας Σώκαρη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ματαιώνεται. Ζητάμε να ενημερωθούμε επίσημα από τον Δήμαρχο σχετικά με την εξέλιξη αυτή και να πληροφορηθούμε τις προθέσεις της αρμόδιας Αντιδημαρχίας για τη μελλοντική χρήση αυτού του δημοτικού ακινήτου.

Λειτουργία Δήμου

Πλησιάζουμε στη συμπλήρωση του πρώτου μισού αυτής της δημοτικής θητείας και, δυστυχώς, στους μεν δημότες της Πάτρας δεν επιτρέπεται η επικοινωνία με τον Δήμο Πατρέων μέσω των κοινωνικών του δικτύων, οι δε παρατάξεις της αντιπολίτευσης παραμένουν άστεγες, παρά την υποχρέωση και τη δέσμευση της δημοτικής αρχής να παραχωρήσει γραφεία.

Ρωτάμε:

• Τι γίνεται με την επίσημη σελίδα του Δήμου Πατρέων, μετά τον περιορισμό σχολιασμού από την διαχείριση της;

• Ποιος έχει την γενική εποπτεία;

• Ποιος είναι ο σκοπός λειτουργίας της;

• Γιατί δεν επιτρέπεται κάποιος δημότης να σχολιάσει κάτω από τις αναρτήσεις;

• Ως πότε ο διαδικτυακός κόμβος ενημέρωσης των δημοτών θα λειτουργεί χωρίς αντίλογο;

• Γιατί έχει καθυστερήσει τόσο πολύ η παραχώρηση γραφείων στις δημοτικές παρατάξεις του Δήμου Πατρέων;

