Νίκος Μοίραλης για εκλογές ΠΑΣΟΚ: «Αμφίπλευρη διεύρυνση με ανοιχτές πόρτες»

17 Μαρ. 2026 17:08
Pelop News

Σε μήνυμα πολιτικής συσπείρωσης και επανένταξης απευθύνεται η τοπική οργάνωση του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής στην Αχαΐα, με τον Γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής, Νίκος Μοιράλης, να καλεί σε «αμφίπλευρη διεύρυνση» και επιστροφή πολιτών στην παράταξη.

Όπως επισημαίνεται, η ηγεσία και τα στελέχη του κόμματος «ανοίγουν την αγκαλιά τους» σε όσους στο παρελθόν επέλεξαν διαφορετικές πολιτικές διαδρομές, είτε προς τα αριστερά είτε προς τα δεξιά, αλλά και σε όσους είχαν αποστασιοποιηθεί από την ενεργό πολιτική δράση.

Στο ίδιο πλαίσιο, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά και σε όσους είχαν ασκήσει έντονη δημόσια κριτική στο ΠΑΣΟΚ, με το μήνυμα να τονίζει ότι «υπάρχει δεύτερη ευκαιρία», συνοδευόμενη όμως από την ανάγκη απόδειξης της νέας τους στάσης.

Η ανακοίνωση υπογραμμίζει πως όσοι επιστρέφουν «ξεκινούν από την αρχή και όχι από το μηδέν», καλούμενοι να μοιραστούν κοινές αγωνίες και στόχους με τα στελέχη που παρέμειναν ενεργά τα προηγούμενα χρόνια, στηρίζοντας –όπως αναφέρεται– το «οικοδόμημα» της παράταξης.

Παράλληλα, τονίζεται ότι η υποδοχή θα είναι «θερμή», με την προϋπόθεση της αναγνώρισης της διαδρομής και της προσπάθειας όσων κράτησαν ζωντανή την παράταξη.

Το μήνυμα καταλήγει με κάλεσμα για κοινή πορεία, με σύνθημα «μαζί στη νέα κοινή περπατησιά», σηματοδοτώντας την πρόθεση για ενίσχυση της παρουσίας του ΠΑΣΟΚ στην Αχαΐα μέσα από τη διεύρυνση της βάσης του.

Αναλυτικά το μήνυμα του Νίκου Μοίραλη αναφέρει:

Η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής & όλοι εμείς ανοίγουμε την αγκαλιά μας και σας υποδεχόμαστε στο κοινό μας πολίτικο σπίτι, στην μεγάλη δημοκρατική παράταξη!

 

Το προηγούμενο χρονικό διάστημα κάποιοι από εσάς είχατε κάνει άλλες επιλογές, είτε προς τα αριστερά μας είτε προς τα δεξιά μας. Αρκετοί από εσάς είχατε επιλέξει να μείνετε στο σπίτι σας και να μην ενταχθείτε κάπου αλλού!

Δυστυχώς κάποιοι ελάχιστοι από εσάς είχατε μιλήσει δημόσια πολύ άσχημα για το ΠΑΣΟΚ. Εσείς σήμερα παίρνετε μια δεύτερη ευκαιρία και έχετε να αποδείξετε πολλά περισσότερα από τους υπόλοιπους…

Αρα αγαπητοί φίλοι & σύντροφοι ξεκινάτε από την αρχή κι όχι από μηδέν μία νέα πορεία που θα έχετε ίδιες αγωνίες με όλους εμάς που παλεύουμε εδώ και αρκετό καιρό για να σταθεί όρθιο το οικοδόμημα που λέγεται ΠΑΣΟΚ!

Εμείς θα σας υποδεχθούμε με θέρμη!

Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε κάθε φορά πριν πάρετε το λόγο είναι να θυμάστε ότι γυρίζετε κάπου που αυτό το «κάπου» υπάρχει γιατί έμειναν εκεί αυτοί που σας υποδέχθηκαν εγκάρδια σήμερα…

#μαζί στη νέα κοινή περπατησιά!

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ