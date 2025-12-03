Αιτωλικό: Συνελήφθη άνδρας με μικροποσότητα κάνναβης σε έλεγχο της ΟΠΚΕ
Ένας άνδρας συνελήφθη στο Αιτωλικό όταν εντοπίστηκε στην κατοχή του μικροποσότητα κάνναβης κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου.
Σε σύλληψη για κατοχή μικροποσότητας κάνναβης προχώρησε η ΟΠΚΕ του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου στο Αιτωλικό, μετά τον εντοπισμό τριών γραμμαρίων στην κατοχή ενός άνδρα κατά τη διάρκεια ελέγχου.
Ο άνδρας, σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν τρία γραμμάρια κάνναβης.
Ο άνδρας οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές για τα περαιτέρω.
