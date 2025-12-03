Αιτωλικό: Συνελήφθη άνδρας με μικροποσότητα κάνναβης σε έλεγχο της ΟΠΚΕ

Σε σύλληψη για κατοχή μικροποσότητας κάνναβης προχώρησε η ΟΠΚΕ του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου στο Αιτωλικό, μετά τον εντοπισμό τριών γραμμαρίων στην κατοχή ενός άνδρα κατά τη διάρκεια ελέγχου.

Ο άνδρας, σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν τρία γραμμάρια κάνναβης.

Ο άνδρας οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές για τα περαιτέρω.

