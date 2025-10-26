Αιτωλοακαρνανία: Εκτακτη σύσκεψη για την ευλογιά των προβάτων

Η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Αιτωλοακαρνανίας και ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Κατούνας-Μεδεώνων, καλούν όλους τους κτηνοτρόφους και αγρότες της περιοχής να συμμετέχουν στη σύσκεψη για την ευλογιά την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου , στις 7:30μμ, στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στην Κατούνα.

Θα μιλήσουν ο Γιάννης Καρναβιάς, αντιπρόεδρος του ΔΣ της ΟΑΣ και ο Νίκος Φλώρος, κτηνίατρος, μέλος της Γενικής Συνέλευσης Αντιπροσώπων του ΓΕΩΤΕΕ.

Ηδη το κλίμα στην περιοχή είναι τεταμένο εξ αιτίας των πολλών προβλημάτων που έχει προκαλέσει η ευλογιά, με τους κτηνοτρόφους να είναι σε απελπιστική κατάσταση.

