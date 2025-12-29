Αιτωλοακαρνανία στην πρώτη γραμμή: Μπλόκο με 300 τρακτέρ στην Ιόνια Οδό στο Αγγελόκαστρο, κλείνουν παρακαμπτήριους σε Μπράλο και Νίκαια

Στην καρδιά της Αιτωλοακαρνανίας και στον βασικό οδικό άξονα της Δυτικής Ελλάδας, την Ιόνια Οδό, μεταφέρεται πλέον το βάρος των αγροτικών κινητοποιήσεων, με τους αγρότες να αποκλείουν το ύψος των διοδίων Αγγελοκάστρου και να στέλνουν μήνυμα ότι δεν προτίθενται να υποχωρήσουν χωρίς ουσιαστικές απαντήσεις.

Αιτωλοακαρνανία – Ιόνια Οδός: το πιο ηχηρό μήνυμα

Με περισσότερα από 300 τρακτέρ, οι αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας προχώρησαν στον αποκλεισμό της Ιόνιας Οδού στο Αγγελόκαστρο, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους σε έναν κομβικό άξονα που συνδέει τη Δυτική Ελλάδα με την Ήπειρο και τη χώρα συνολικά.

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες: Κλείνει επ’ αόριστον η Αντιρρίου–Ιωαννίνων, μπλόκα σε όλη τη χώρα, ανοικτό το μέτωπο με την κυβέρνηση

Η κυκλοφορία, που τις προηγούμενες ημέρες διεξαγόταν από μία λωρίδα για τη διευκόλυνση των εκδρομέων, διεκόπη λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι, με τα οχήματα να εξυπηρετούνται πλέον μέσω παρακαμπτήριων οδών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το κλείσιμο της Ιόνιας Οδού αναμένεται να διαρκέσει έως την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, στις 8:00 το πρωί.

Παράλληλα, οι αγρότες έχουν ήδη προαναγγείλει για αύριο μηχανοκίνητη πορεία στο Αγρίνιο, μεταφέροντας την πίεση και στο αστικό κέντρο της περιοχής.

Κλιμάκωση με «κοινωνική ευθύνη», αλλά χωρίς υποχώρηση

Στη γενικότερη εικόνα των κινητοποιήσεων, οι λεγόμενοι «σκληροί» των μπλόκων επιμένουν στη στρατηγική της κλιμάκωσης, ανοίγοντας κατά περίπτωση τους δρόμους μόνο για να διευκολυνθεί η έξοδος των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς. Η επιλογή αυτή έρχεται μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσαν τα πολύωρα ταξίδια – έως και 12 ώρες – που καταγράφηκαν τις προηγούμενες ημέρες.

Ο Ρίζος Μαρούδας, από το μπλόκο της Νίκαιας, επιχείρησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις περί εσωτερικών ρηγμάτων, υποστηρίζοντας ότι «υπάρχουν 11 μπλόκα που συνεχίζουν με την πανελλαδική επιτροπή», ενώ κατηγόρησε όσους εμφανίστηκαν διαλλακτικότεροι ότι «ρίχνουν αντικειμενικά νερό στο μύλο της κυβέρνησης».

Το «μπαλάκι» στους αγρότες, λέει η κυβέρνηση

Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας επανέλαβε ότι «το μπαλάκι του διαλόγου είναι στους αγρότες», τονίζοντας ότι η απόφαση 18 μπλόκων υπέρ του διαλόγου δεν μπορεί να γίνεται αντικείμενο πιέσεων ή χλευασμού.

Ο υπουργός έκανε λόγο για «γενναία βήματα» από την κυβέρνηση, αναφερόμενος στη μείωση του κόστους του αγροτικού ρεύματος, στην επιστροφή του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο χωρίς πλαφόν και στις πληρωμές, παραδεχόμενος ωστόσο καθυστερήσεις λόγω ελέγχων και εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μπλόκα σε όλη τη χώρα – το βλέμμα μετά την Πρωτοχρονιά

Την ίδια ώρα, κλεισίματα και περιορισμοί καταγράφονται σε πολλά σημεία της χώρας: από τον Μπράλο και τη Νίκαια, έως την Περιμετρική Πατρών στην Αχαΐα και τους κόμβους της Ηλείας, με αποκλεισμούς σε Πατρών–Πύργου και Ολυμπία Οδό. Στα βόρεια σύνορα, περιορισμοί ισχύουν σε Ευζώνους, Προμαχώνα, Νίκη και Εξοχή Δράμας.

Οι αγρότες ξεκαθαρίζουν ότι η πραγματική συζήτηση για τα επόμενα βήματα θα γίνει μετά την Πρωτοχρονιά, με πανελλαδική σύσκεψη που προγραμματίζεται για το Σάββατο 3 Ιανουαρίου, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας, πιο σκληρής κλιμάκωσης.

