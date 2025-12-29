Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες: Κλείνει επ’ αόριστον η Αντιρρίου–Ιωαννίνων, μπλόκα σε όλη τη χώρα, ανοικτό το μέτωπο με την κυβέρνηση

Χωρίς διάθεση υπαναχώρησης εμφανίζονται οι αγρότες που βρίσκονται στα μπλόκα σε όλη τη χώρα, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους με αποκλεισμούς βασικών οδικών αξόνων. Το μεσημέρι της Δευτέρας αποφασίστηκε το επ’ αόριστον κλείσιμο της εθνικής οδού Αντιρρίου – Ιωαννίνων, μιας από τις κεντρικότερες αρτηρίες της Δυτικής Ελλάδας, ενώ για αύριο έχει προγραμματιστεί μηχανοκίνητη πορεία στο Αγρίνιο.

Την ίδια ώρα, οι αγρότες επιχειρούν να κατευνάσουν τις έντονες αντιδράσεις που προκλήθηκαν το προηγούμενο 24ωρο, όταν οδηγοί χρειάστηκαν έως και 12 ώρες για τη διαδρομή από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα. Στο πλαίσιο αυτό, αποφάσισαν να διατηρήσουν ανοιχτά τα Μάλγαρα και στα δύο ρεύματα έως την Παρασκευή, διευκολύνοντας την έξοδο των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς.

Αγρότες: Αποκλεισμός εθνικών οδών και παραδρόμων από σήμερα, πότε ανοίγει η Περιμετρική Πάτρας

Δυτική Ελλάδα στο επίκεντρο των αποκλεισμών

Στη Αχαΐα, από το Σάββατο το απόγευμα παραμένει κλειστή η Περιμετρική Οδός της Πάτρα, η οποία είχε ανοίξει προσωρινά για τη διευκόλυνση των Χριστουγεννιάτικων μετακινήσεων. Πλέον, η κυκλοφορία διεξάγεται μέσα από τον αστικό ιστό της πόλης.

Στην Αιτωλοακαρνανία, οι αγροτοκτηνοτρόφοι προχωρούν εκ νέου σε αποκλεισμό της Ιόνια Οδός στο ύψος των διοδίων Αγγελόκαστρου, όπου είναι παραταγμένα περισσότερα από 300 τρακτέρ. Αντίστοιχα, στην Ηλεία, αγρότες απέκλεισαν τον κόμβο του Πύργος, κλείνοντας τόσο την εθνική οδό Πατρών–Πύργου όσο και την Ολυμπία Οδό, προκαλώντας σημαντικές καθυστερήσεις.

«Σκληρή γραμμή» και εσωτερικές ισορροπίες

Παρά τις διαφοροποιήσεις τακτικής, οι «σκληροί» των μπλόκων επιχειρούν να δείξουν ότι δεν υπάρχει ρήγμα στο αγροτικό μέτωπο. Ο Ρίζος Μαρούδας από το μπλόκο της Νίκαιας δήλωσε ότι «υπάρχουν 11 μπλόκα που συνεχίζουν με την πανελλαδική επιτροπή», κατηγορώντας όσους εμφανίστηκαν διαλλακτικότεροι για συνάντηση με την κυβέρνηση ότι «ρίχνουν αντικειμενικά νερό στο μύλο της κυβέρνησης».

Στο ίδιο μήκος κύματος, οι αγρότες ξεκαθαρίζουν ότι θα ανοίγουν επιλεκτικά δρόμους και παρακαμπτηρίους μόνο για κοινωνικούς λόγους, χωρίς αυτό να σημαίνει υποχώρηση. Ενδεικτικά, στον Μπράλο και στη Νίκαια έχει ανακοινωθεί προσωρινός αποκλεισμός παρακαμπτηρίων, ενώ το τελωνείο των Ευζώνων παραμένει κλειστό σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, με διέλευση μόνο για έκτακτα περιστατικά.

Κυβέρνηση: «Το μπαλάκι του διαλόγου στους αγρότες»

Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας επανέλαβε ότι «το μπαλάκι του διαλόγου είναι στους αγρότες», υποστηρίζοντας πως έχουν γίνει γενναία βήματα για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα.

Ο κ. Τσιάρας αναφέρθηκε στη μείωση και παράταση της χαμηλής τιμής στο αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα, στην επιστροφή του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο χωρίς πλαφόν, αλλά και στις πληρωμές μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, παραδεχόμενος καθυστερήσεις λόγω ελέγχων και διαδικασίας εξυγίανσης. Τόνισε, παράλληλα, ότι είναι διατεθειμένος να επισκεφθεί τα μπλόκα, εφόσον υπάρξει αντίστοιχη διάθεση από την άλλη πλευρά.

Σχεδιασμός για μετά την Πρωτοχρονιά

Παρά τις επιμέρους διευκολύνσεις ενόψει των εορτών, οι αγρότες προετοιμάζουν νέα κλιμάκωση μετά την Πρωτοχρονιά, με πανελλαδική σύσκεψη που προγραμματίζεται για τις αρχές Ιανουαρίου. Όπως δηλώνουν, τα μπλόκα θα παραμείνουν όσο δεν δίνονται ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματά τους, διατηρώντας ανοιχτό ένα από τα πιο κρίσιμα κοινωνικά και πολιτικά μέτωπα της περιόδου.

