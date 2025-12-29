Αγρότες: Αποκλεισμός εθνικών οδών και παραδρόμων από σήμερα, πότε ανοίγει η Περιμετρική Πάτρας

Αμετακίνητοι στα μπλόκα οι αγρότες, οι οποίοι από σήμερα Δευτέρα 29/12/2025, εκτός από τις εθνικές οδούς, θα κλείσουν και τους παραδρόμους και τα τελωνεία.

Πάτρα: Μπλόκο και πάλι στην Περιμετρική, θα ανοίξει μία λωρίδα παραμονές Πρωτοχρονιάς

Στην Πάτρα, από το απόγευμα της Παρασκευής (27/12/2025) οι αγρότες έκλεισαν ξανά την Περιμετρική, η οποία θα ανοίξει και πάλι την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, οπότε θα δοθεί στην κυκλοφορία μία λωρίδα για τη διευκόλυνση των εκδρομέων. Μέχρι τότε η κίνηση από και προς την Αθήνα, γίνεται μέσω του κέντρου της αχαϊκής πρωτεύουσας.

Διαψεύδουν οι αγρότες τη συμμετοχή τους στα μπλόκα που πάνε σε διάλογο με την Κυβέρνηση

Στην Ιονία Οδό, περίπου 300 τρακτέρ παραμένουν παραταγμένα εδώ και τρεις εβδομάδες στα διόδια Αγγελοκάστρου, όπου οι αγρότες έχουν ανοίξει τις μπάρες από την παραμονή των Χριστουγέννων.

Με τα τρακτέρ μπαίνουν στη Λάρισα οι αγρότες

Τη Δευτέρα το απόγευμα, οι αγρότες αναμένεται να μπουν με τα τρακτέρ τους στη πόλη της Λάρισας. Με τη συγκεκριμένη δράση, αποσκοπούν στο να ασκήσουν πιέσεις στην κυβέρνηση προκειμένου να εξασφαλίσουν λύσεις στα βασικά αιτήματά τους για να κάτσουν στο τραπέζι στο διαλόγου.

Μετά την κινητοποίηση που θα ξεκινήσει στις 16:00 οι αγρότες θα κατευθυνθούν στο κέντρο της Λάρισας όπου θα ενημερώσουν τους πολίτες σχετικά με τα αιτήματά τους.

Στο μπλόκο της Νίκαιας κλείνουν τη Δευτέρα για τρείς ώρες τις παρακαμπτήριες οδούς, ενώ από την Τρίτη δίνεται στην κυκλοφορία η αερογέφυρα πάνω από το μπλόκο της Νίκαια.

Στην ΠΑΘΕ, στο ύψος του Μαρτίνου, τα οχήματα που κινούνται προς Αθήνα οδηγούνται σε παρακαμπτήριες οδούς, καθώς παραμένει κλειστή η εθνική οδός στο Κάστρο Βοιωτίας. Η κυκλοφορία διεξάγεται με πολύ χαμηλές ταχύτητες, με τις καθυστερήσεις να ξεπερνούν τη μία ώρα.

Στην Καρδίτσα, αγρότες άνοιξαν για τρίτη φορά τις μπάρες των διοδίων στον Ε-65, στο ύψος των Σοφάδων, επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων.

Στα σημεία που δεν υπάρχουν μπλόκα, αγρότες της περιοχής θα ανοίγουν τις μπάρες των διοδίων για να περνούν ελεύθερα οι οδηγοί. Η γνωστοποίηση ότι 14 μπλόκα και τέσσερις αγροτικοί σύλλογοι άνοιξαν «παράθυρο» για διάλογο με την κυβέρνηση, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μπλόκα στη Θεσσαλία.

Ωστόσο, φαίνεται ότι τελικά διαφοροποιούνται πολλά από τα 18 μπλόκα που ζητούσαν διάλογο με την κυβέρνηση. Μάλιστα εννέα από αυτά έχουν ήδη βγάλει ανακοίνωση. Όπως λένε, είναι διατεθειμένοι να λάβουν μέρος στη νέα πανελλαδική σύσκεψη θα γίνει μετά την Πρωτοχρονιά στη Βόρεια Ελλάδα, και να συνταχθούν με τις αποφάσεις που θα ληφθούν εκεί.

Ο Κώστας Τζέλλας, Πρ. Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, τόνισε, σύμφωνα με την ΕΡΤ ότι «δεν υπάρχουν 18 μπλόκα, είναι προσπάθεια λίγων να βοηθήσουν την κυβέρνηση να ξεφύγει από την πίεση που νιώθει θα πέσει στο κενό και αυτή η προσπάθεια».

Μπλόκα όπως αυτό της Χαλκηδόνας καταγγέλλουν προσπάθεια καλλιέργειας διχασμού στον αγροτικό κόσμο που βρίσκεται σε κινητοποιήσεις, ενώ μπλόκα που μετείχαν στις συσκέψεις σε Νίκαια, Λευκώνα αλλά και Επανομή σπεύδουν να διαχωρίσουν τη θέση τους.

