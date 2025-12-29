Διαψεύδουν οι αγρότες τη συμμετοχή τους στα μπλόκα που πάνε σε διάλογο με την Κυβέρνηση

Με κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν ο Αγροτικός Σύλλογος και η Συντονιστική Επιτροπή Κτηνοτρόφων Δυτικής Αχαΐας, διαψεύδουν κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα που αναφέρουν τη συμμετοχή της Αχαΐας, στα 18 μπλόκα που θα προσέλθουν σε διάλογο με την Κυβέρνηση.

Οπως αναφέρεται: «Οποιαδήποτε προσπάθεια υπονόμευσης του αγροτικού κινήματος είναι καταδικαστέα και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα».

Στην Πάτρα, από το απόγευμα της Παρασκευής (27/12/2025) οι αγρότες έκλεισαν ξανά την Περιμετρική, η οποία θα ανοίξει και πάλι την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, οπότε θα δοθεί στην κυκλοφορία μία λωρίδα για τη διευκόλυνση των εκδρομέων. Μέχρι τότε η κίνηση από και προς την Αθήνα, γίνεται μέσω του κέντρου της αχαϊκής πρωτεύουσας.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

