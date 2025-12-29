Διαψεύδουν οι αγρότες τη συμμετοχή τους στα μπλόκα που πάνε σε διάλογο με την Κυβέρνηση
Ανακοίνωση διάψευσης για διάλογο με την Κυβέρνηση από τους αγρότες της Αχαΐας. Παραμένουν στο μπλόκο της Περιμετρικής Πατρών.
Με κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν ο Αγροτικός Σύλλογος και η Συντονιστική Επιτροπή Κτηνοτρόφων Δυτικής Αχαΐας, διαψεύδουν κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα που αναφέρουν τη συμμετοχή της Αχαΐας, στα 18 μπλόκα που θα προσέλθουν σε διάλογο με την Κυβέρνηση.
Οπως αναφέρεται: «Οποιαδήποτε προσπάθεια υπονόμευσης του αγροτικού κινήματος είναι καταδικαστέα και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα».
Στην Πάτρα, από το απόγευμα της Παρασκευής (27/12/2025) οι αγρότες έκλεισαν ξανά την Περιμετρική, η οποία θα ανοίξει και πάλι την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, οπότε θα δοθεί στην κυκλοφορία μία λωρίδα για τη διευκόλυνση των εκδρομέων. Μέχρι τότε η κίνηση από και προς την Αθήνα, γίνεται μέσω του κέντρου της αχαϊκής πρωτεύουσας.
