Αιτωλοακαρνανία: Στο επίκεντρο το δημογραφικό – Παρέμβαση της «Νέας Δυτικής Ελλάδας» υπέρ των πολύτεκνων οικογενειών

Η παράταξη «Νέα Δυτική Ελλάδα» με επικεφαλής τον Σπύρο Σκιαδαρέση συναντήθηκε με τον Σύλλογο Πολυτέκνων Αγρινίου, θέτοντας στο προσκήνιο το οξύ δημογραφικό ζήτημα και την ανάγκη ουσιαστικών πολιτικών στήριξης των οικογενειών.

Αιτωλοακαρνανία: Στο επίκεντρο το δημογραφικό - Παρέμβαση της «Νέας Δυτικής Ελλάδας» υπέρ των πολύτεκνων οικογενειών
05 Νοέ. 2025 11:17
Pelop News

Το κρίσιμο ζήτημα του δημογραφικού, η έλλειψη πολιτικών στήριξης της οικογένειας, αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολύτεκνοι τέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε αντιπροσωπεία της περιφερειακής παράταξης «Νέα Δυτική Ελλάδα» με επικεφαλής τον Σπύρο Ν. Σκιαδαρέση με το Δ.Σ. του Συλλόγου Πολυτέκνων Αγρινίου και περιχώρων.

Ο κ. Σκιαδαρέσης συνοδευόταν από τον περιφερειακό σύμβουλο Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Χρήστο Κωστακόπουλο και το μέλος της παράταξης, Νίκο Κάκκο και στο πλαίσιο της συνάντησης έγινε μία άκρως ενδιαφέρουσα συζήτηση σχετικά με θέματα που απασχολούν τις πολύτεκνες οικογένειες, μεταξύ των οποίων η οικονομική επιβάρυνση, λόγω και της ακρίβειας, οι φορολογικές ανισότητες, οι ελλείψεις στην κοινωνική πολιτική που θα έπρεπε να ενισχύει όσες οικογένειες επιθυμούν να αποκτήσουν περισσότερα παιδιά, κ.α.

Ο επικεφαλής της «Νέας Δυτικής Ελλάδας», συνεχάρη τον πρόεδρο του Συλλόγου, Βασίλειο Καπέρδα και όλο το Δ.Σ. για το έργο και τις πρωτοβουλίες που έχουν αναλάβει τόσο στην κατεύθυνση «αναζωογόνησης» του πολυτεκνικού κινήματος, όσο και ανάδειξης των δίκαιων αιτημάτων τους.

Αιτωλοακαρνανία: Στο επίκεντρο το δημογραφικό - Παρέμβαση της «Νέας Δυτικής Ελλάδας» υπέρ των πολύτεκνων οικογενειών

Όπως επισημάνθηκε, τα τελευταία χρόνια οι πολιτικές στήριξης της οικογένειας περιορίζονται σε ημίμετρα, ανεπαρκείς και αναποτελεσματικές ρυθμίσεις, με αποτέλεσμα να εντείνεται το κορυφαίο πρόβλημα της χώρας, που δεν είναι άλλο από το δημογραφικό.

Ο κ. Καπέρδας επανέλαβε και βρήκε σύμφωνα τα μέλη της περιφερειακής παράταξης, πως απαιτείται η χάραξη ενός εθνικού σχεδίου που θα προκύψει βάσει των πραγματικών και υφιστάμενων αναγκών και με τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, μεταξύ των οποίων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

«Το δημογραφικό δεν είναι απλώς ένα στατιστικό ζήτημα, είναι θέμα επιβίωσης του Έθνους. Οι πολύτεκνες οικογένειες αποτελούν το ζωντανό κύτταρο της κοινωνίας μας και οφείλουμε, ως Αυτοδιοίκηση, να τις στηρίξουμε έμπρακτα με πολιτικές ουσίας και προοπτικής», ανέφερε ο κ. Σκιαδαρέσης και δεσμεύτηκε πως η «Νέα Δυτική Ελλάδα» βρίσκεται στο πλευρό των συλλόγων πολυτέκνων της περιφέρειας, υποστηρίζοντας κάθε δράση που υποστηρίζει την οικογένεια και την κοινωνική συνοχή.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:12 Σοκ στη Γαλλία: Οδηγός παρέσυρε πεζούς στο νησί Ολερόν – Δέκα τραυματίες, δύο σε κρίσιμη κατάσταση
13:09 Ο Προμηθέας υποδέχεται την Λέγκια και θέλει νίκη πρόκρισης
13:07 Πάτρα: Το Regional Growth Conference επιστρέφει το 2026 – Τρεις ημέρες διαλόγου, καινοτομίας και προοπτικής
13:02 Σωκράτης Φάμελλος: «Η νίκη Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη είναι μήνυμα ελπίδας και προοδευτικής αλλαγής»
13:00 Πάτρα: Το 16ο Νηπιαγωγείο εκπέμπει σήμα κινδύνου – Καταγγελίες για αρουραίους και κατσαρίδες
12:56 Δ. Αχαϊα: Δείτε τα πρόστιμα για όσους καπνίζουν σε δημοτικά κτίρια
12:55 Σκάνδαλο στα ΕΛΤΑ: Παραιτήσεις, εσωκομματική ένταση και καταγγελίες για «χρυσά» γραφεία και αυξήσεις
12:51 Ευρωζώνη: Απογειώθηκε ο ρυθμός ανάπτυξης για τον Οκτώβριο
12:46 Κίνα: Κίνηση τακτικής από τον Σι, «παγώνει» τους δασμούς στους δασμούς
12:43 Πάτρα: Διήμερη εθελοντική αιμοδοσία από το Επιμελητήριο Αχαΐας στη μνήμη του Ηλία Αραβαντινού ΦΩΤΟ
12:38 Υπόθεση Novartis: Διακόπηκε για τις 10 Νοεμβρίου η δίκη των πρώην προστατευόμενων μαρτύρων «Σαράφη» και «Κελέση»
12:37 Εκλεισε ένας κύκλος 50 χρόνων για τον Γιάννη Ψαρρά
12:35 Στην Αθήνα και σε στενό κύκλο η κηδεία της Κίλι Σφακιανάκη – Θα ακολουθήσει αποτέφρωση στη Ριτσώνα
12:32 Πομπή ταξί προς το Υπουργείο: 48ωρη απεργία και συμβολική περικύκλωση κατά της νέας ΚΥΑ
12:27 Παρίσι: Γνωστός YouTuber ο ένας ληστής του Λούβρου, τι είπαν στις απολογίες τους
12:20 Επίσκεψη Ζελένσκι στην Ελλάδα μέσα στον Νοέμβριο – Σε αναμονή για την ημερομηνία και το πρόγραμμα
12:17 «Ξηράνσεις στην περιοχή Καλαβρύτων» – Ημερίδα απ’ τον Δήμο και το Δασαρχείο Καλαβρύτων
12:16 Και επίσημα ο Τζαμάκος στον πάγκο του Απόλλωνα
12:12 Αγρίνιο: Μισό κιλό κάνναβης εντόπισε ο «Sporty» – Συνελήφθη άνδρας για διακίνηση
12:08 Αύξηση 4% στο 10μηνο για το Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ