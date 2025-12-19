Ακίνητα: Παραμένει έντονο το διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον – Ποιοι αγοράζουν στην Ελλάδα

Σημαντική δυναμική εξακολουθεί να καταγράφει η ελληνική αγορά ακινήτων το 2025, προσελκύοντας έντονο ενδιαφέρον από το εξωτερικό. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι Ισραηλινοί διατηρούν και φέτος την πρώτη θέση μεταξύ των ξένων αγοραστών, με τους Γερμανούς και τους Βούλγαρους να ακολουθούν, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή απήχηση της χώρας ως επενδυτικού και οικιστικού προορισμού.

Στην Αττική, οι Ισραηλινοί βρίσκονται στην κορυφή της λίστας των ξένων αγοραστών, ενώ ακολουθούν αγοραστές από την Τουρκία και τον Λίβανο. Παράλληλα, παρουσία καταγράφουν και ενδιαφερόμενοι από την Κίνα και την Ουκρανία, με βασικό στόχο αστικά ακίνητα που μπορούν να καλύψουν τόσο στεγαστικές ανάγκες όσο και επενδυτικά σχέδια. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στη Θεσσαλονίκη, όπου οι Ισραηλινοί παραμένουν πρώτοι, ενώ ισχυρό ενδιαφέρον δείχνουν Βούλγαροι και Γερμανοί, καθώς και αγοραστές από την Τουρκία και την Αλβανία.

Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, κυριαρχεί κυρίως το ευρωπαϊκό ενδιαφέρον. Οι Γερμανοί αποτελούν τη μεγαλύτερη ομάδα ξένων αγοραστών, με τους Βούλγαρους και τους Γάλλους να ακολουθούν. Ισραηλινοί και Τούρκοι συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται, κυρίως σε περιοχές με έντονο τουριστικό χαρακτήρα.

Όσον αφορά το προφίλ των αγοραστών, η πλειονότητα ανήκει σε ηλικιακές ομάδες με σταθερό οικονομικό υπόβαθρο. Το 40% είναι ηλικίας 41 έως 50 ετών και το 27% μεταξύ 51 και 60 ετών. Ακολουθούν οι άνω των 61 ετών με ποσοστό 16%, ενώ οι ηλικίες 31 έως 40 ετών αντιστοιχούν στο 14%. Περιορισμένη είναι η συμμετοχή αγοραστών κάτω των 30 ετών.

Η διαδικασία λήψης απόφασης χαρακτηρίζεται από προσεκτική προσέγγιση. Περίπου επτά στους δέκα ξένους αγοραστές επισκέπτονται την Ελλάδα δύο ή τρεις φορές πριν προχωρήσουν σε αγορά, ενώ ένα 16% χρειάζεται περισσότερες επισκέψεις. Αντίθετα, ένα μικρότερο ποσοστό ολοκληρώνει την αγορά έπειτα από μία μόνο επίσκεψη.

Για πολλούς, η απόκτηση ακινήτου στην Ελλάδα συνδέεται με μακροπρόθεσμα σχέδια. Πάνω από τους μισούς αγοραστές δηλώνουν ότι εξετάζουν το ενδεχόμενο μόνιμης εγκατάστασης, ενώ ένα επιπλέον ποσοστό εμφανίζεται θετικό σε αυτή την προοπτική. Οι υπόλοιποι αντιμετωπίζουν την αγορά κυρίως ως επενδυτική επιλογή ή ως εξοχική κατοικία.

Καθοριστικό ρόλο στις συναλλαγές παίζει και ο τρόπος χρηματοδότησης. Το 90% των ξένων αγοραστών προχωρά στην αγορά με ίδια κεφάλαια, γεγονός που επιταχύνει τις διαδικασίες, ενώ περιορισμένο παραμένει το ποσοστό όσων καταφεύγουν σε τραπεζικό δανεισμό.

Η εικόνα που διαμορφώνεται από τα στοιχεία της RE/MAX Ελλάς δείχνει ότι το 2025 η ελληνική αγορά ακινήτων διατηρεί τη δυναμική της, προσελκύοντας αγοραστές που αναζητούν σταθερότητα, ποιότητα ζωής και επενδυτικές ευκαιρίες.

