Ακίνητα: Παραμένει έντονο το διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον – Ποιοι αγοράζουν στην Ελλάδα

Ισραηλινοί, Γερμανοί και Βούλγαροι πρωταγωνιστούν στις αγορές ακινήτων στην Ελλάδα το 2025. Πού στρέφεται το ενδιαφέρον.

Ακίνητα: Παραμένει έντονο το διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον - Ποιοι αγοράζουν στην Ελλάδα
19 Δεκ. 2025 9:51
Pelop News

Σημαντική δυναμική εξακολουθεί να καταγράφει η ελληνική αγορά ακινήτων το 2025, προσελκύοντας έντονο ενδιαφέρον από το εξωτερικό. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι Ισραηλινοί διατηρούν και φέτος την πρώτη θέση μεταξύ των ξένων αγοραστών, με τους Γερμανούς και τους Βούλγαρους να ακολουθούν, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή απήχηση της χώρας ως επενδυτικού και οικιστικού προορισμού.

Στην Αττική, οι Ισραηλινοί βρίσκονται στην κορυφή της λίστας των ξένων αγοραστών, ενώ ακολουθούν αγοραστές από την Τουρκία και τον Λίβανο. Παράλληλα, παρουσία καταγράφουν και ενδιαφερόμενοι από την Κίνα και την Ουκρανία, με βασικό στόχο αστικά ακίνητα που μπορούν να καλύψουν τόσο στεγαστικές ανάγκες όσο και επενδυτικά σχέδια. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στη Θεσσαλονίκη, όπου οι Ισραηλινοί παραμένουν πρώτοι, ενώ ισχυρό ενδιαφέρον δείχνουν Βούλγαροι και Γερμανοί, καθώς και αγοραστές από την Τουρκία και την Αλβανία.

Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, κυριαρχεί κυρίως το ευρωπαϊκό ενδιαφέρον. Οι Γερμανοί αποτελούν τη μεγαλύτερη ομάδα ξένων αγοραστών, με τους Βούλγαρους και τους Γάλλους να ακολουθούν. Ισραηλινοί και Τούρκοι συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται, κυρίως σε περιοχές με έντονο τουριστικό χαρακτήρα.

Όσον αφορά το προφίλ των αγοραστών, η πλειονότητα ανήκει σε ηλικιακές ομάδες με σταθερό οικονομικό υπόβαθρο. Το 40% είναι ηλικίας 41 έως 50 ετών και το 27% μεταξύ 51 και 60 ετών. Ακολουθούν οι άνω των 61 ετών με ποσοστό 16%, ενώ οι ηλικίες 31 έως 40 ετών αντιστοιχούν στο 14%. Περιορισμένη είναι η συμμετοχή αγοραστών κάτω των 30 ετών.

Η διαδικασία λήψης απόφασης χαρακτηρίζεται από προσεκτική προσέγγιση. Περίπου επτά στους δέκα ξένους αγοραστές επισκέπτονται την Ελλάδα δύο ή τρεις φορές πριν προχωρήσουν σε αγορά, ενώ ένα 16% χρειάζεται περισσότερες επισκέψεις. Αντίθετα, ένα μικρότερο ποσοστό ολοκληρώνει την αγορά έπειτα από μία μόνο επίσκεψη.

Για πολλούς, η απόκτηση ακινήτου στην Ελλάδα συνδέεται με μακροπρόθεσμα σχέδια. Πάνω από τους μισούς αγοραστές δηλώνουν ότι εξετάζουν το ενδεχόμενο μόνιμης εγκατάστασης, ενώ ένα επιπλέον ποσοστό εμφανίζεται θετικό σε αυτή την προοπτική. Οι υπόλοιποι αντιμετωπίζουν την αγορά κυρίως ως επενδυτική επιλογή ή ως εξοχική κατοικία.

Καθοριστικό ρόλο στις συναλλαγές παίζει και ο τρόπος χρηματοδότησης. Το 90% των ξένων αγοραστών προχωρά στην αγορά με ίδια κεφάλαια, γεγονός που επιταχύνει τις διαδικασίες, ενώ περιορισμένο παραμένει το ποσοστό όσων καταφεύγουν σε τραπεζικό δανεισμό.

Η εικόνα που διαμορφώνεται από τα στοιχεία της RE/MAX Ελλάς δείχνει ότι το 2025 η ελληνική αγορά ακινήτων διατηρεί τη δυναμική της, προσελκύοντας αγοραστές που αναζητούν σταθερότητα, ποιότητα ζωής και επενδυτικές ευκαιρίες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:45 Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στην Πάτρα: Γιορτές για παιδιά, θέατρο σκιών και προβολές ταινιών το τριήμερο 20–22 Δεκεμβρίου
12:40 Παναχαϊκή: Προχωρούν μεταγραφές, δεν φεύγει κανείς από τους βασικούς
12:40 23 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων στη Δυτική Ελλάδα – Νέα δράση της Περιφέρειας
12:35 Τραγωδία σε σάουνα στο Τόκιο: Ζευγάρι πέθανε παγιδευμένο από φωτιά με χαλασμένη πόρτα και ανενεργό συναγερμό
12:30 Αμαλιάδα: Σύλληψη άνδρα με εντολή προσωρινής κράτησης από τον Εισαγγελέα Εφετών Πατρών
12:27 Αιτωλικό: Παρέσυρε πεζό και εγκατέλειψε το σημείο – Συνελήφθη ο οδηγός
12:24 Διέμενε σε παράπηγμα χωρίς νερό και αποχέτευση στη Γαστούνη – Σύλληψη για κίνδυνο δημόσιας υγείας
12:20 Αιτωλοακαρνανία: Τον έκλεψαν, κατέστρεψαν το σπίτι του και τον απείλησαν με βίντεο – Τρεις συλλήψεις στο Καινούργιο
12:17 Σίδνεϊ: 2,5 εκατ. δολάρια στον άνδρα που αφόπλισε τρομοκράτη στην παραλία Μποντάι, η αντίδρασή του
12:13 Μάγεψαν τα μουσικά σύνολα του Δημοτικού Ωδείου Πατρών ΦΩΤΟ
12:05 Συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για το χαμένο βιντεοληπτικό υλικό των Τεμπών
11:56 Βασίλης Σκουντής συζητώντας με την «Π»: «Σοκάρει η πλήρης αδιαφορία των κάτω των 40» ΒΙΝΤΕΟ
11:55 Σοβαρό περιστατικό bullying ανηλίκων στο Μεσολόγγι: Επίθεση, εξαναγκασμός και δημοσίευση βίντεο
11:50 Απόσυρση μετά τις αντιδράσεις: Ο Νίκος Παπαθανάσης παίρνει πίσω τη «νομοθετική βελτίωση» για έργα της ΓΓΑ
11:41 Με ενοικιαζόμενο όχημα “χτυπούσαν” στην Αιγιάλεια: Εξιχνιάστηκαν δύο ληστείες και μία κλοπή
11:32 Ετήσια συνέντευξη Πούτιν: «Η Ρωσία είναι έτοιμη να τερματίσει τον πόλεμο» – Αιχμές κατά της Ευρώπης και επίδειξη ισχύος από το μέτωπο ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
11:21 Εξάρχου: Προσκεκλημένος του Ντόναλντ Τραμπ στο Kennedy Center
11:15 Χρηματιστήριο: Ήπια άνοδος με χαμηλό τζίρο
11:14 Πως έδρασε ο κρανοφορός ληστής με μαχαίρι στην Πάτρα
11:13 Σοβαρό περιστατικό βίας ανηλίκων στη Ρόδο: Ομάδα μαθητών επιτέθηκε σε 12χρονο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ