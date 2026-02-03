Ακινητοποιημένα τα ταξί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

48ωρη απεργία από το ΣΑΤΑ στην Αττική με πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου. 24ωρη κινητοποίηση και στη Θεσσαλονίκη

Ακινητοποιημένα τα ταξί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
03 Φεβ. 2026 8:25
Pelop News

Χωρίς ταξί σήμερα και αύριο η Αθήνα, λόγω της 48ωρης απεργίας που έχει κηρύξει το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ). Η κινητοποίηση ξεκίνησε στις 06:00 το πρωί της Τρίτης και θα ολοκληρωθεί στις 06:00 το πρωί της Πέμπτης, όπως είχε προαναγγελθεί από τον πρόεδρο του Συνδικάτου, Θύμιο Λυμπερόπουλο.

Στο πλαίσιο της απεργίας, οι αυτοκινητιστές ταξί της Αττικής προγραμματίζουν συγκέντρωση στις 10:30 έξω από τα γραφεία του ΣΑΤΑ, ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιήσουν πορεία με κατεύθυνση το Μέγαρο Μαξίμου.

Παράλληλα, σε 24ωρη απεργία προχωρούν και οι οδηγοί ταξί στη Θεσσαλονίκη. Όπως ανακοίνωσε το σωματείο ιδιοκτητών επιβατηγών αυτοκινήτων ταξί «Ο Ερμής», την Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση και πορεία προς το Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης.

Μεταξύ των βασικών αιτημάτων των επαγγελματιών του κλάδου περιλαμβάνονται ζητήματα που αφορούν τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, το πλαίσιο λειτουργίας των ταξί σε σχέση με τα Ε.Ι.Χ. με οδηγό, τον ανταγωνισμό από πολυεθνικές εταιρείες, την πρόσβαση των έμφορτων ταξί στις λεωφορειολωρίδες, καθώς και φορολογικά θέματα.

Όπως επισημαίνει το ΣΑΤΑ, οι κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται ως αντίδραση σε πρακτικές που, σύμφωνα με το Συνδικάτο, οδηγούν στην απαξίωση του επαγγέλματος, στην προχειρότητα της νομοθέτησης και σε πολιτικές επιλογές που αγνοούν τα αιτήματα των αυτοκινητιστών ταξί.

