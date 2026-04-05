ΑΚΚΕΛ: Βαριές αιχμές για την τοποθέτηση του Μαργαρίτη Σχοινά στο Υπουργείο

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση από το ΑΚΚΕΛ (Αγροτικό και Κτηνοτροφικό Κόμμα Ελλάδας), με αφορμή την τοποθέτηση του Μαργαρίτη Σχοινά στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Το κόμμα κάνει λόγο για κίνηση με συγκεκριμένη στόχευση, σε μια περίοδο που η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται στο προσκήνιο.

«Η πολυετής επίμονη προσπάθεια του ΑΚΚΕΛ άρχισε να καθαρίζει τον αντιαγροτικό κόπρο του Αυγεία Μητσοτάκη, όπως αποκάλυψε και το δεύτερο πακέτο διώξεων στελεχών της ΝΔ από την ευρωπαϊκή εισαγγελία.

Επειδή στο ΑΚΚΕΛ γνωρίζουμε την πανουργία του εχθρού, ΔΕΝ εφησυχάζουμε. Ειδικά όταν βλέπουμε ένα άτομο από το βαθύ κράτος των Βρυξελλών να τοποθετείται σαν υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Το «σαν» είναι αιτιολογημένο, διότι ο Μαργαρίτης Σχοινάς υποδύεται τον ρόλο, έχει τόση σχέση με τα αγροτικά όση έχει ο Μητσοτάκης με την καλοτυχία. Επιπλέον οι δυο τους συνδέονται με το Κατάρ, με διάφορους τρόπους.

Ο νέος υπουργός ΥΠΑΑΤ φαίνεται ότι φυτεύτηκε στο υπουργείο για να λειτουργήσει ως ενδιάμεσος ώστε το καθεστώς Μητσοτάκη να λάβει βοήθεια από το βαθύ κράτος των Βρυξελλών και να σταματήσει τις διώξεις των ανθρώπων του καθεστώτος ή τουλάχιστον να πέσουν στα μαλακά ή σε κατάσταση που μπορεί ο Μητσοτάκης να διαχειριστεί.

Επιπλέον, για να μπλοκάρει κάθε ενέργεια δική μας προς την Ε.Ε. και να εξασφαλίσει ότι τις αποζημιώσεις θα τις πληρώσουν οι Έλληνες πολίτες και όχι οι κλέφτες της ΝΔ με κατάσχεση της δικής τους περιουσίας.

Το ΑΚΚΕΛ ήδη εργάζεται για να μην χρεωθούν στους Έλληνες πολίτες τα “κερατιάτικα” των κλεμμένων κονδυλίων, αλλά να πληρώσουν τις αποζημιώσεις ΟΛΟΙ όσοι συμμετείχαν ή κάλυψαν τις κλεψιές κατά των γνήσιων αγροτών. Κανένας Σχοινάς δεν θα μας σταματήσει.

Φυσικά, η εκπαραθύρωση των Τσιάρα και Κέλλα και της αντιαγροτικής λύσσας τους, είναι πολύ ευχάριστο γεγονός και το ΑΚΚΕΛ συνέβαλλε καθοριστικά σε αυτό.

Αλλά μπορεί οι καινούριοι να αποδειχθεί ότι έχουν μεταλλαγμένη λύσσα, εξίσου ή περισσότερο επικίνδυνη κατά των αγροτών και της πρωτογενούς παραγωγής τροφίμων. Ακόμη και έτσι όμως, το ΑΚΚΕΛ παρέχει πολιτική περίθαλψη, όπως στην προηγούμενη ηγεσία του ΥΠΑΑΤ».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



