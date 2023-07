Ακόμη μία νύχτα αγωνίας στη Ρόδο – Συνεχείς αναζωπυρώσεις σε Κάρυστο και Κέρκυρα

Σε κατάσταση συναγερμού παραμένει η Ρόδος η οποία θα αντιμετωπίσει για ακόμη μία νύχτα την απειλή των πυρκαγιών που επί μία εβδομάδα έχουν κάψει πάνω από 100.000 στρέμματα γης, κατέστρεψαν οικίες και ξενοδοχεία και οδήγησαν σε εκκενώσεις δεκάδων χωριών.

Δύσκολη αναμένεται η νύχτα και στη νότια Εύβοια, καθώς οι αναζωπυρώσεις οδήγησαν τη φωτιά στα πρώτα σπίτια του Πλατανιστού Καρύστου. Παράλληλα, αγνοείται ένας 41χρονος κτηνοτρόφος από την περιοχή, ο οποίος το μεσημέρι της Κυριακής, πριν ξεσπάσει η πυρκαγιά, κατευθύνθηκε προς το μαντρί του και έκτοτε τα ίχνη του αγνοούνται.

Όπως φαίνεται από τον χάρτη FIRMS της NASA, τα κυριότερα πύρινα μέτωπα στην Ελλάδα εντοπίζονται στη Ρόδο, την Κάρυστο, το Αίγιο και την Κέρκυρα.

#Wildfires near the beach at Gennadi town, Rhodes, #Greece. #Ροδος pic.twitter.com/HXrx8ngZfj

