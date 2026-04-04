Ακρίτα κατά Τσίπρα για τις παραιτήσεις βουλευτών: «Φάουλ» η θέση του για το νέο εγχείρημα

Κριτική στον Αλέξη Τσίπρα άσκησε η Έλενα Ακρίτα, παίρνοντας αποστάσεις από τη θέση που αποδίδεται στον πρώην πρωθυπουργό, σύμφωνα με την οποία όποιοι βουλευτές θελήσουν να τον ακολουθήσουν σε ένα νέο πολιτικό σχήμα θα πρέπει πρώτα να παραιτηθούν από τη βουλευτική τους έδρα. Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε αυτή τη λογική λανθασμένη, βάζοντας στο τραπέζι και το ζήτημα της λειτουργίας της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος.

Όπως υποστήριξε, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ είναι αποδεδειγμένα από τις πιο δραστήριες μέσα στη Βουλή, σημειώνοντας ότι, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του Vouliwatch, οι δέκα πρώτοι βουλευτές σε κοινοβουλευτική δραστηριότητα προέρχονται από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Με αυτό το επιχείρημα θέλησε να δείξει ότι δεν υπάρχει πολιτική λογική στο να ζητείται αποδυνάμωση της παρούσας κοινοβουλευτικής παρουσίας για να στηριχθεί ένα νέο εγχείρημα.

Η ίδια έθεσε μάλιστα το ερώτημα αν είναι ορθό ο πολιτικός ηγέτης που, όπως είπε, ανέστησε τον ΣΥΡΙΖΑ και τον οδήγησε μέχρι την εξουσία, να ζητά τώρα να αποδυναμωθεί η ίδια η κοινοβουλευτική του ομάδα με έναν τόσο βίαιο τρόπο, προκειμένου να στελεχωθεί κάτι καινούργιο. Στη λογική αυτή, η κριτική της δεν στρέφεται συνολικά απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα ως πολιτικό πρόσωπο, αλλά ειδικά απέναντι στη συγκεκριμένη θέση του για τις παραιτήσεις.

Σε δεύτερη δημόσια τοποθέτησή της, η Έλενα Ακρίτα αναφέρθηκε και στο θέμα της ελεύθερης έκφρασης, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ορισμένοι ίσως να μην επιθυμούν την ύπαρξη βουλευτών που διατυπώνουν καθαρά και δημόσια τη γνώμη τους. Παράλληλα, φρόντισε να ξεκαθαρίσει ότι εξακολουθεί να πιστεύει στον Αλέξη Τσίπρα ως ιστορικό ηγέτη της παράταξης, επιμένοντας όμως ότι η συγκεκριμένη στάση του αποτελεί, κατά την άποψή της, «φάουλ».

Η παρέμβασή της αποκτά ξεχωριστή σημασία επειδή έρχεται σε μια περίοδο όπου πληθαίνουν τα σενάρια για επαναδραστηριοποίηση του πρώην πρωθυπουργού και για ενδεχόμενες ανακατατάξεις στον ευρύτερο χώρο της Κεντροαριστεράς. Μέσα σε αυτό το κλίμα, η Ακρίτα δεν αμφισβητεί το πολιτικό βάρος του Τσίπρα, αλλά θέτει καθαρά όριο στον τρόπο με τον οποίο θεωρεί ότι μπορεί να οικοδομηθεί μια νέα προσπάθεια, χωρίς να πληγεί η υφιστάμενη κοινοβουλευτική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ.

